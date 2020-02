Atletica, Marta Amani firma l’exploit: la 15enne salta 6.23 metri, a 13 cm dal record italiano under 18 di Iapichino

Arriva un risultato di lusso dai Campionati Italiani Allievi Indoor che si stanno disputando ad Ancona. La rassegna riservata agli under 18 ha infatti regalato lo strepitoso exploit della 15enne Marta Amani che ha saltato 6.23 metri all’esordio nella categoria. La lombarda, specialista del salto in lungo, è atterrata ad appena 13 centimetri dal record nazionale under 18 timbrato due anni fa da Larissa Iapichino ed è diventata la terza italiana di sempre in questa fascia d’età. L’atleta del Cus Pro Patria Milano è figlia di Marina Favaro, ex quattrocentista della Nazionale e primatista italiana con la 4×400 nel 1980. La lombarda si allena a Bienate Magnago sotto gli occhi di Fiorella Colombo e ci tiene a precisare che l’accento del suo cognome va sull’ultima vocale visto suo papà è ivoriano. Tra le altre prove di rilievo di questo sabato vanno annoverate quelle dei classe 2004 Yassin Bandaogo (6.80) e Great Nnachi (7.70) sui 60 metri mentre la pesista Benedetta Benedetti ha lanciato 16.64.

Foto: Muti/FIDAL