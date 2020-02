Atletica, Mariya Lasitskene vola a 2.05 metri! Yulimar Rojas stampa 15.03 nel triplo. Due prestazioni da urlo

Sono arrivate due super prestazioni dal pianeta atletica leggera nel corso di questa domenica. La russa Mariya Lasitskene ha saltato addirittura 2.05 metri ai Russian Winter di Mosca: la Campionessa del Mondo di salto in alto è diventata la sesta atleta di tutti i tempi a livello indoor, ad appena tre centimetri dal record del mondo della svedese Kajsa Bergqvist e a un solo centimetro dal primato nazionale di Anna Chicherova anche se va ricordato che Mariya Lasitskene ha già saltato 2.06 all’aperto nel corso della sua carriera.

A Metz (Francia) è invece andato in scena il grande balzo di Yulimar Rojas. La venezuelana, icona internazionale del salto triplo, è volata a 15.03 metri: era addirittura da dieci anni che non si volava così lontano in sala (15.14 di Olga Rypakova nel 2010), la sudamericana è diventata la sesta atleta di tutti i tempi in questa specialità.

Foto: Lapresse