Atletica, Marcell Jacobs firma il personale sui 60 metri: lo sprinter corre 6.63 a Lievin e lima sei centesimi

Marcell Jacobs ha firmato il personale sui 60 metri. L’italo-statunitense ha corso 6.67 nelle batterie della sesta tappa del World Indoor Tour andata in scena a Lievin (Francia), poi in finale si è migliorato ulteriormente e ha stampato un interessante 6.63. In una sola serata il 25enne è riuscito a limare sei centesimi al proprio primato che era datato di tre anni anche se va precisato che lo sprinter, semifinalista sui 100 metri agli ultimi Mondiali, non ha mai frequentato molto la distanza più rapida a livello indoor. L’azzurro ha conquistato un discreto quinto posto nella gara vinta dall’indemoniato statunitense Ronnie Baker (6.44) davanti al connazionale Demek Kemp (6.50) e allo slovacco Jan Volko (6.57).

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ATLETICA LEGGERA

stefano.villa@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIDAL/Colombo