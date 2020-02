A che ora inizia Francia-Italia, Sei Nazioni rugby 2020: programma, streaming, diretta gratis e in chiaro

Tutto pronto per la seconda giornata del Sei Nazioni di rugby 2020 per l’Italia. Gli azzurri, dopo la brutta sconfitta in Galles, volano a Parigi per affrontare una Francia piena di entusiasmo per il successo all’esordio sull’Inghilterra. Transalpini nettamente favoriti con squadra giovane e pronta a stupire addirittura in chiave vittoria del torneo. Andiamo a scoprire il programma dell’incontro e a che ora inizia.

PROGRAMMA FRANCIA-ITALIA SEI NAZIONI RUGBY 2020

II giornata

Domenica 9 febbraio

Francia v Italia ore 16.00

Diretta tv su DMAX

Diretta streaming su DPlay

Diretta live testuale su OA Sport

