Hockey ghiaccio, Alps League 2020: Gherdeina passa sul campo del Klagenfurt

Successo importante questa sera di Gherdeina nel Gruppo A della Fase Sconfitti di Alps League 2019-2020, torneo europeo di hockey su ghiaccio. Le Furie si sono imposti con il risultato di 5-3 sul campo del Klagenfurt e ora stazionano al secondo posto nel raggruppamento a quota 7 punti, quattro in meno della capolista Salisburgo. Terza sconfitta consecutiva invece per gli austriaci che restano a zero punti e vedono oltremodo compromessa la corsa ai quarti di finale della competizione.

CRONACA DELLA PARTITA

A sbloccare l’incontro sono i padroni di casa al minuto 05:19 grazie alla rete di Valentin Hammerle, su assist del giovanissimo Neal Unterluggauer. I gardenesi la ribaltano già nel primo periodo, trovando il pareggio con lo statunitense Matt Wilkins dopo appena 10 secondi, e passando poi in vantaggio al 17′ sfruttando una situazione di powerplay con il finlandese Mikael Kurki, in entrambi i casi servizio vincente del canadese Brad McGowan. Nella seconda frazione gli ospiti aumentano il divario: al 30′ Wilkins trova la doppietta che fissa il punteggio sul 3-1, mentre cinque minuti più tardi è l’azzurro Viktor Schweitzer (in superiorità numerica) a smuovere la retina per il momentaneo 4-1. Nel corso del 2′ dell’ultimo terzo la scena si ripete, e di nuovo Schweitzer va a segno sfruttando un powerplay. Tra il 45′ e il 54′ arriva una reazione di orgoglio da parte degli austriaci che, trascinati da Philipp Kreuzer e Mark Kompain, riaprono la partita. Negli ultimi sei minuti, però, gli uomini della Val Gardena si chiudono bene in difesa e riescono a difendere il risultato di 3-5. Prossimo appuntamento per Gherdeina martedì alle ore 20 in casa di Vipiteno, in un derby assolutamente da vincere per continuare la rincorsa alla fase ad eliminazione diretta del torneo.

Foto: Carola Semino