Vuelta San Juan 2020: Remco Evenepoel domina la cronometro e si prende la leadership. Secondo Filippo Ganna

Dopo l’abbandono di Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel è partito alla volta della terza tappa della Vuelta San Juan 2020, una cronometro individuale di 15,5 chilometri da Ullum a Puntanegra, con i gradi del super favorito, e ha rispettato i pronostici. Il campione europeo a cronometro ha letteralmente dominato la frazione battendo per 32″ il campione italiano Filippo Ganna (Italia), che nulla ha potuto dinnanzi allo strapotere del belga della Deceuninck-Quick Step e ad un ritmo infernale imposto sin dai primi chilometri di gara; il tutto sotto una tempesta di pioggia e vento che ha intensificato ancor di più la durezza della prova nella seconda parte di gara. Staccato a ben 1’08” l’eterno Oscar Sevilla, il quarantatreenne campione spagnolo del Team Medellin. Ottimo Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe), nono a 1’41”. Evenepoel strappa così la maglia di leader a Fernando Gaviria, diventando anche il candidato numero uno per la vittoria finale.

La prima parte della cronometro ha visto come protagonista lo svizzero Tom Bohli (UAE-Team Emirates), in assoluto il più forte tra i primi a prendere il via. Viene successivamente superato per 34″ dall’argentino Leonardo Cobarrubia (Sindicato Empleados Públicos of San Juan) che chiude in 21’09”, mentre l’elvetico Johan Jacobs (Movistar) è il terzo provvisorio a 41″. Il podio cambia ripetutamente, tanto che arriva la leadership dello statunitense Gavin Mannion (Rally Cycling) che batte Cobarrubia per 10″. Ma ecco che la tappa entra ancora di più nel vivo con il campione polacco a cronometro Macej Bodnar (Bora-Hansgrohe), uno dei grandi favoriti del giorno, e dopodiché con il portoghese Nelson Oliveira (Movistar) che conclude la sua prova in 20’43”. La veneranda età di Oscar Sevilla però non gli impedisce di rimarcare nuovamente la sua classe inarrestabile, e con ben 20’24” mette tutti alle sue spalle.

Finché ecco quel piccolo fenomeno di Evenepoel, che sin dal primo rilevamento cronometrico fa segnare ben 36″ di vantaggio sull’iberico; e non fa altro che migliorarsi fino al traguardo. Con 19’16”, sa già di avere la tappa nelle mani, ma manca ancora un grande favorito: Filippo Ganna. Il verbanese fa di tutto per rincorrere il campione europeo, mette in scena una prova esemplare che però non basta. L’ultimo a tagliare il traguardo è l’ormai ex leader Fernando Gaviria, che sapeva fin da subito che avrebbe perso la maglia bianca, e così è stato. Evenepoel si prende tutto, e adesso sarà davvero difficile contrastarlo.

Foto: Yorkshire 2019/SWPix.com