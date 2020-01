Vuelta San Juan 2020: prima tappa a Rudy Barbier, beffato in volata Manuel Belletti

Prima frazione per quanto riguarda la Vuelta San Juan 2020, corsa a tappe che si sta svolgendo in terra Argentina. 163,5 chilometri prevalentemente pianeggianti con partenza ed arrivo a San Juan che hanno visto disputarsi, come previsto, una volata: a vincere non con poca sorpresa è il francese Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation) che batte l’azzurro Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec). Per il transalpino c’è ovviamente la prima maglia di leader della classifica generale.

Fuga a sette nella prima parte di gara con ben tre italiani all’attacco: Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Andrea Di Renzo (Vini Zabù-KTM) e Filippo Zaccanti (Bardiani CSF Faizanè). Oltre agli azzurri presenti anche Daniel Juarez (Agrupación Vírgen de Fátima), lo spagnolo Iker Ballarín (Fundación Orbea), il colombiano César Paredes (Team Medellín) e il brasiliano Vinicius Rangel (Brasile). Plotone che però non ha lasciato troppo spazio, andando a raggiungerli a 35 chilometri dall’arrivo.

Una caduta a pochi chilometri dal traguardo sconvolge la preparazione allo sprint, con le squadre che restano decimate nei loro treni. A spuntarla a sorpresa è il francese Rudy Barbier che beffa Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec). Alle loro spalle, a completare il podio l’argentino Tomas Contte (Municipalidad de Pucito). Quarta piazza per Sebastián Molano (UAE Team Emirates), quinto Álvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step), poi Peter Sagan (Bora Hansgrohe).

Foto: Lapresse