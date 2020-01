Volley, Wilfredo Leon rinnova con Perugia! Il giocatore più forte del mondo resterà in Italia fino al 2022

Il giocatore più forte del mondo rimane in Italia. Il pallavolista numero 1 del Pianeta continuerà a giocare entro i nostri confini, Perugia ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Wilfredo Leon: lo schiacciatore cubano naturalizzato polacco vestirà la casacca dei Block Devils fino al 2022, il martello ha firmato un biennale e regalerà ancora tante meraviglie con la società del Presidente Gino Sirci. Il 26enne è ritenuto da più parti l’attaccante di riferimento del panorama internazionale, il Giaguaro è un concentrato di potenza e di atletismo che si distingue per le fiondate offensive da vero Re del volley e per un servizio spesso decisivo. Wilfredo Leon era corteggiatissimo da alcune squadre russe ma la società umbra ha respinto l’assalto con una nuova offerta economica che si aggira attorno al milione di euro a stagione e che lo rende uno dei pallavolisti più pagati al mondo.

Perugia spera di raggiungere grandi traguardi dopo che nella passata stagione perse la Finale Scudetto contro Civitanova e uscì prematuramente in Champions League, quest’anno i detentori della Coppa Italia puntano a vincere tutto. Grande entusiasmo da parte del numero 9 che in un anno e mezzo in Italia ha messo a segno ben 1052 punti (186 aces!): “Sono felicissimo. Adesso lo possiamo dire, sarò ancora un giocatore di Perugia per le prossime due stagioni. Era quello che volevo, ringrazio la società e aspetto i nostri tifosi sempre di più al PalaBarton. La mia storia con Perugia continua!”. A breve dovrebbe arrivare anche il rinnovo di contratto per l’opposto Aleksandar Atanasijevic, un pilastro di questa squadra per cui milita dall’ormai lontano 2013.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo