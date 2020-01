Volley femminile, Serie A1: 16ma giornata. Conegliano a Casalmaggiore, Busto Arsizio e Novara per rispondere

Nel weekend si giocherà la sedicesima giornata della Serie A1 2020 di volley femminile. Conegliano sembra essere padrona assoluta del campionato: le Campionesse d’Italia occupano la prima posizione con sei punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice e vogliono confermare la loro posizione di forza. Le Pantere faranno visita all’ambiziosa Casalmaggiore, squadra di ottima sostanza che può mettere in difficoltà le ragazze di coach Daniele Santarelli reduci dal successo in Champions League. Le venete si faranno come sempre trascinare da Paola Egonu e da Miriam Sylla che sta salendo in cattedra, vedremo se le lombarde di Caterina Bosetti sapranno rispondere presente. Busto Arsizio cercherà di rimanere in scia alla capolista, le Farfalle partono con i favori del pronostico sul campo di Brescia: Lowe, Herbots, Gennari sono in ottima forma e puntano a un bel successo, arriverà il momento dell’esordio di Francesca Piccinini?

Novara si è rilanciata in Champions League battendo Stoccarda e vuole confermarsi al terzo posto in Serie A1. Il match casalingo con Filottrano non sembra essere problematico per le ragazze di Barbolini: Brakocevic, Chirichella e compagne vogliono regalare una nuova gioia al proprio pubblico ma dovranno comunque prendere con le pinze le ospiti, in piena lotta per non retrocedere. Filottrano ha infatti cinque punti di vantaggio su Perugia e sei su Caserta: le umbre faranno visita a Firenze desiderosa di rilanciarsi, le campane sperano in un rilancio dopo i tanti problemi ma il Chieri di Lise Van Hecke appare al momento decisamente migliore.

Scandicci continua a strabiliare in Europa mentre in campionato fatica, le toscane cercheranno di rialzare la testa a Bergamo dopo aver perso al tie-break contro Cuneo: Ofelia Malinov e compagne hanno tutti i mezzi per fare la differenza contro le orobiche che sono in posizione tranquilla di classifica. A completare il quadro il match tra la delusa Monza, reduce da tre ko consecutivi considerando la CEV Cup, e l’arrembante Cuneo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari delle partite valide per la 16^ giornata della Serie A1 di volley femminile.

CALENDARIO 16^ GIORNATA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE: PROGRAMMA, ORARI, TV

SABATO 25 GENNAIO:

20.30 ÈPiù Pomì Casalmaggiore vs Imoco Volley Conegliano (diretta tv su RaiSport)

DOMENICA 26 GENNAIO:

17.00 Igor Gorgonzola Novara vs Lardini Filottrano (diretta streaming su PMG Sport)

17.00 Banca Valsabbina Millenium Brescua vs Unet E-Work Busto Arsizio (diretta streaming su PMG Sport)

17.00 Bartoccini Fortinfissi Perugia vs Il Bisonte Firenze (diretta streaming su PMG Sport)

17.00 Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta vs Reale Mutua Fenera Chieri (diretta streaming su PMG Sport)

17.00 Savino Del Bene Scandicci vs Zanetti Bergamo (diretta streaming su PMG Sport)

17.00 Saugella Monza vs Bosca San Bernardo Cuneo (diretta streaming su PMG Sport)

Foto: LPS/Ettore Griffoni