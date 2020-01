Volley femminile, Champions League 2020. Novara: sfida cruciale con Stoccarda per la corsa ai quarti di finale

Sfida cruciale per Novara nella quarta giornata del girone preliminare di Champions League. La sfida più importante del turno vede impegnata la Igor Gorgonzola sul proprio campo contro Stoccarda. La squadra piemontese è l’unica, nelle prime tre giornate del girone, fra le formazioni italiane di Champions, ad avere subito una sconfitta e dunque non può permettersi passi falsi.

A fare visita alle piemontesi sarà proprio lo Stoccarda che all’andata ha inflitto un pesante 3-1 a Brakocevic e compagne. Squadra a forti tinte statunitensi, quella tedesca, che ha iniziato con una sconfitta contro il Lodz, per poi conquistare due successi che la tengono ampiamente in corsa per l’accesso al secondo turno.

Le novaresi dovranno fare attenzione in particolare all’opposta Crystal Rivers che nella sfida di andata mise a segno ben 28 punti, affossando le speranze di vittoria della Igor Gorgonzola. Novara arriva dalla prestazione convincente di domenica scorsa in campionato sul campo del Brescia e sembra aver trovato finalmente il giusto assetto in vista della fase decisiva della stagione. Per le piemontesi si tratta di una sorta di ottavo di finale anticipato, quasi una sfida dentro o fuori. Fischio d’inizio alle 20.30.

