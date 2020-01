Volley, Champions League femminile 2020. Conegliano vuole il poker con le rumene per mettere al sicuro la qualificazione

Va a caccia del poker di successi la A.Carraro Imoco Conegliano in Champions League. Inizia domani il girone di ritorno del girone preliminare di Coppa e le venete, che hanno ottenuto solo successi, ospitano le rumene dell’Alba Blaj, squadra dal pedigree europeo da non sottovalutare, visto che nelle ultime stagioni ha disputato prima la finale di Champions League e poi la finale di Cev Cup, perdendo lo scorso anno contro Busto Arsizio.

Sulla carta, però, non dovrebbe esserci partita con Conegliano che, finora, è stata una vera e propria schiacciasassi sia in Coppa che in Campionato, mentre le rumene hanno perso le prime due partite di Champions prima di sbloccarsi contro Budapest e oggi si giocano le ultime, flebili, chance di superamento del turno su un campo oggettivamente proibitivo per loro. Il tutto a patto che Conegliano non ripeta la prova abulica di domenica scorsa contro Filottrano quando le venete, schierate in formazione insolita da Santarelli che aveva concesso qualche turno di riposo ad alcune titolari ma che in corso d’opera è dovuto correre ai ripari, inserendo le star della squadra come Wolosz e Egonu che hanno tolto le castagne dal fuoco alla squadra veneta, poi vittoriosa 3-1.

Una sorta di succursale della nazionale serba, l’Alba Blaj che conta ben cinque atlete provenienti dalla Serbia in rosa, tra cui le nazionali Busa (schiacciatrice) e Aleksic (centrale), oltre all’alzatrice olandese Stoltenborg e alla schiacciatrice croata Gamma. A completare lo starting seven usuale, l’unica rumena titolare, l’opposto Baciu, l’altro centrale serbo Ninkovic e il libero olandese Knip. Squadra che ha le carte in regola per creare qualche grattacapo alle venete, soprattutto se la soglia di concentrazione del Conegliano non dovesse essere elevatissima.

Conegliano scende in campo già conoscendo il risultato dell’altra gara del girone, con il Nantes che ieri sera ha sconfitto 3-1 il Budapest e si propone come rivale principale della squadra di Santarelli per il passaggio del turno ma il risultato della gara di andata (3-0 delle venete in terra francese) fa dormire sonni tranquilli a Wolosz e compagne.

Foto LPS/Flavio Pavanello