VIDEO Snowboardcross, le vittorie di Michela Moioli ed Omar Visintin a Big White!

Doppietta azzurra a Big White, in Canada, nelle gare valide per la Coppa del Mondo di snowboardcross: arrivano al successo per l’Italia Omar Visintin tra gli uomini e Michela Moioli tra le donne, con quest’ultima che allunga ancora in vetta alla classifica generale. Di seguito il video dei loro trionfi sulle nevi canadesi.

VIDEO LE VITTORIE DI MICHELA MOIOLI ED OMAR VISINTIN

DOMINIO ITALIA A BIG WHITE 🇮🇹🔥 Nella tappa canadese di Coppa del Mondo di Snowboard Cross trionfo in campo femminile e maschile con Moioli e Visintin! Terzo posto per Raffaella Brutto 🏂👏👏#Snowboard pic.twitter.com/auwvk81An0 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 25, 2020

Foto: mountainpix / Shutterstock.com