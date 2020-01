Sci alpino, orari e programma slalom Schladming 2020: data, tv e streaming

Si conclude il fine settimana sulle nevi austriache di Kitzbuhel, ma non è ancora tempo di salutare la Nazione bianco-rossa. Martedì, infatti, sarà tempo dell’immancabile slalom in notturna di Schladming, una delle tappe più affascinanti e iconiche della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020.

Sotto la luce dei riflettori assisteremo all’ennesimo duello tra Clement Noel e Daniel Yule, con Henrik Kristoffersen e Alexis Pinturault a caccia di punti importanti per la lotta verso la Sfera di Cristallo. Gli italiani, invece, cercheranno di rifarsi dopo la pessima prova di Wengen, nella quale sono arrivate poche gioie e molti dolori.

IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino sono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ogni gara o manche per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCHLADMING 2020

Martedì 28 gennaio

ore 17.45 prima manche slalom

ore 20.45 seconda manche slalom

Foto: Lapresse