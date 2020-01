VIDEO Napoli-Fiorentina 0-2, Highlights, gol e sintesi: Chiesa e Vlahovic stendono i partenopei al San Paolo

Arriva un’altra sconfitta per il Napoli di Rino Gattuso. I partenopei sono stati sconfitti tra le mura amiche del San Paolo dalla Fiorentina 2-0, nel match valido per il 20° turno di Serie A. Le reti di Federico Chiesa al 26′ e di Dusan Lajovic al 74′ hanno affossato gli azzurri e per i gigliati è arrivato un successo importante in trasferta per la classifica generale. Graduatoria, invece, sempre più deficitaria per i vesuviani. DI seguito gli highlights:

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS SU DAZN DI NAPOLI-FIORENTINA 0-2

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

Foto: LaPresse