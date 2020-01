VIDEO Juventus-Roma 3-1, Highlights Coppa Italia: gol e sintesi. Ronaldo, Bentancur e Bonucci firmano il successo bianconero

La Juventus batte la Roma con il punteggio di 3-1 nei quarti di finale di Coppa Italia 2019-2020 e vola così in semifinale, in cui affronterà la vincente di Milan-Torino. I padroni di casa bianconeri si sono imposti grazie ad un primo tempo fantastico in cui si sono iscritti a referto Cristiano Ronaldo, Rodrigo Bentancur e Leonardo Bonucci, mentre per i giallorossi non è bastato lo sfortunato autogol di Buffon sul tiro di Cengiz Under. Di seguito gli highlights ed i momenti salienti della sfida:

HIGHLIGHTS JUVENTUS-ROMA 3-1:

IL GOL DEL VANTAGGIO DI RONALDO:

Cristiano Ronaldo no se cansa de marcar diferencia. La Juventus vence a la Roma por 1-0 con este gran gol de CR7, que está intratable. #JuventusRoma pic.twitter.com/tZwf6pCOYb — Desborde.ok (@OkDesborde) January 22, 2020



IL 2-0 DI BENTANCUR AL 38′:

Bentancur gol pic.twitter.com/naVejmj6iw — Juvefc Gifs & Videos (@juvefcgifs) January 22, 2020



IL 3-0 DI BONUCCI AL 47′:

Gol Leonardo Bonucci, Douglas Costa bricando de jogar pic.twitter.com/hRmIMJ9UgA — STORIES GOLS 🅙 (@GolsStories) January 22, 2020

IL GOL DI UNDER PER L’1-3 AL 50:

Cengiz’in artık alıştık bu vuruşuna. Çok güzel gol ama Buffon’a yazmışlar sanırım kendi kalesine. Dönmesine çok sevindim, özellikle Zaniolo kaybından sonra bayağı işine yarayacak Roma’nın Cengiz gibi bir oyuncu. pic.twitter.com/fsRk7Xcjir — The Football Writer (@TheFootballWr8r) January 22, 2020





