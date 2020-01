VIDEO Genoa-Roma 1-3, Highlights, gol e sintesi: Under, un autogol e Dzeko trascinando i giallorossi

La Roma ha sconfitto il Genoa per 3-1 nel match valido per la ventesima giornata della Serie A 2020 di calcio. I giallorossi si sono imposti in trasferta e si sono così portati in solitaria al quarto posto in classifica in attesa dell’impegno dell’Atalanta. A sbloccare il risultato è stato Under al 5′ al termine di una bella azione, poi è arrivato il raddoppio grazie all’autogol di Binaschi su cross di Spinazzola al 44′. Pandev ha accorciato le distanze in chiusura di primo tempo ma poi nel cuore della ripresa è arrivato il sigillo di Dzeko che ha chiuso la contesa. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Genoa-Roma 1-3.

VIDEO HIGHLIGHTS GOL GENOA-ROMA 1-3:

GOL UNDER (0-1):

AUTOGOL BIRASCHI (0-2):

Spinazzola volvió a Roma, jugó de titular y fue el protagonista del 2-0 a Genoa. Grazie, Marotta. pic.twitter.com/9GuxmJkyit — Maxi Friggieri (@MaxiFriggieri) January 19, 2020

GOL PANDEV (1-2):

Goran Pandev scores! A delightful chip from the veteran striker gets Genoa back in the game. Genoa currently trail Roma 2-1 📽️ @FootblaDigital pic.twitter.com/XrMxu0UlLd — Football Macedonia (@MacedonianFoot) January 19, 2020

GOL DZEKO (1-3):

Foto: Lapresse