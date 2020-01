VIDEO Fabio Fognini, Austrlian Open 2020: “E’ stata una bella battaglia. Vincere così ha un sapore più dolce”

Fabio Fognini ha vinto soffrendo il secondo match degli Australian Open contro Jordan Thompson in cinque set. Il pubblico di casa ha sostenuto con grande entusiasmo il tennista australiano che ha visto sfuggire la qualificazione al terzo turno del primo Slam della stagione per un soffio.

Al termine del match il numero 12 del ranking si è concesso per la consueta intervista nella quale ha utilizzato la solita ironia: “E’ stata una bella battaglia. Piuttosto che vincere due set a zero è più bello così“.

Al giornalista che gli ha chiesto cosa fosse accaduto alla sua mano, rimasta leggermente infortunata dopo il pugno tirato ad una racchetta, Fognini ha risposto con il sorriso sulle labbra: “Sto bene. Ho giocato malissimo il terzo set. Thompson stava giocando benissimo. Va bene così”.

In conclusione il tennista azzurro strappa un sorriso a tutti: “Ho avuto 75 match point. Vincere così ha tutto un altro sapore, molto più dolce. Mi dispiace ragazzi, so che facevate il tifo per l’altro e mi dispiace avervi fatto far tardi“.

