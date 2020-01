Tiro con l’arco, Brady Ellison vince il derby americano in finale e si impone alle Indoor World Series Nimes 2020

Il fuoriclasse americano Brady Ellison si conferma uno dei punti di riferimento internazionali dell’arco olimpico maschile e si impone nella tappa francese di Nimes valevole per le Indoor World Series 2019-2020. Il campione iridato in carica e n.1 del ranking mondiale di ricurvo si è prontamente riscattato dopo la bruciante sconfitta rimediata nell’atto conclusivo del Roma Archery Trophy contro il padrone di casa Marco Galiazzo, aggiudicandosi i 1000 punti messi in palio a Nimes e strappando di fatto con una prova d’anticipo la qualificazione per le Finali di Las Vegas, in programma sabato 8 febbraio.

Nell’ultima giornata della kermesse transalpina, riservata alle finali di tutte le categorie, Ellison ha avuto la meglio sul connazionale Jack Williams (n.2 del seeding) con il punteggio finale di 6-4 (30-29, 30-28, 30-30, 29-30, 30-30) dopo aver rischiato di gettare alle ortiche un vantaggio di 4-0 maturato nelle prime due volée. In campo femminile è andato in scena un altro derby in finale, questa volta tutto coreano, che ha visto la schiacciante vittoria per 6-0 (28-27, 30-28, 29-26) di Yeji Sim su Hye Jin Chang.

Per quanto riguarda la divisione compound, il favorito statunitense Braden Gellenthien (n.1 del ranking mondiale ma 4° in qualificazione) ha rispettato il pronostico della vigilia sbarazzandosi nell’atto conclusivo del padrone di casa francese Nicolas Girard per 148-145, mentre tra le donne la sorprendente estone Lisell Jaatma (prima tra le Under 21 nella tappa precedente di Roma) ha fatto saltare il banco battendo nella finalissima per 145-143 la danese Tanja Jensen. L’Italia purtroppo ha concluso la manifestazione senza piazzamenti sul podio dopo che Elisa Bazzichetto (compound junior femminile) e Simone Guerra (arco olimpico junior maschile) sono usciti sconfitti dalle rispettive finali per il terzo posto.

erik.nicolaysen@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: World Archery