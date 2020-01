Tiro a segno, la H & N Cup 2020 di Monaco ha aperto la stagione olimpica

Il 2020 del tiro a segno è ufficialmente iniziato. A Monaco di Baviera infatti, città per antonomasia della disciplina se ce n’è una, si è tenuta la H & N Cup nel poligono bavarese che poi a inizio giugno ospiterà una delle ultime prove di Coppa del Mondo prima dell’inizio dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Un programma denso di gare quello che ha visto l’impianto teutonico alternarsi sulle proprie linee di tiro sia gli juniores sia i seniores.

La pattuglia italiana, presente in Germania, si è distinta in particolare con i suoi giovani shooters: Federico Nilo Maldini (Bologna) si è issato sul gradino più alto del podio nel contest di pistola ad aria compressa maschile dai 10m, mentre Petrin Agustin Martin (Cerea) e Chiara Giancamilli (Roma) hanno chiuso le loro prove di carabina maschile e pistola femminile – sempre dalla distanza più breve – rispettivamente in seconda e terza posizione; con la capitolina capace di ripetersi nella “rivincita” della sua finale andando questa volta a sistemarsi in seconda piazza.

Meno riscontro lo hanno avuto invece i seniores tricolori. Nessun rappresentante azzurro è infatti riuscito a salire sul podio, anche se le prestazioni di alcuni tiratori lasciano comunque intravedere uno scenario positivo. Il settimo posto di Alessio Torracchi che ha sempre più voglia di affermarsi , nella gara di pistola 10m uomini, abbinato all’undicesimo di una “ritrovata” Petra Zublasing, nel concorso di carabina femminile, lasciano ben sperare in vista degli Europei da 10m, appuntamento che si terrà fra il 23 febbraio e il 3 marzo 2020 in terra polacca, quando a Wroclaw saranno in palio due pass olimpici per ogni singola specialità in programma.

Foto: Zangirolami