Super Bowl 2020 in tv e streaming, la guida completa su DAZN e tutti gli appuntamenti di avvicinamento

Dopo una lunga stagione vissuta su DAZN, la NFL è pronta a decretare i suoi campioni. Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio, infatti, andrà in scena, all’Hard Rock Stadium di Miami, il Super Bowl LIV, che vedrà sfidarsi i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs, con questi ultimi che tornano a giocare il Super Bowl dopo ben 50 anni.

La piattaforma di streaming trasmetterà in diretta l’evento sportivo più mediatico a livello internazionale, con collegamento a partire dalla mezzanotte per seguire tutta la cerimonia di apertura. I fan della NFL potranno scegliere di vivere la sfida con il commento in italiano di Matteo Gandini e Roberto Gotta, che saranno affiancati da Roberto Marchesi, o con quello originale in inglese.

E in più, nell’intervallo, spazio allo spettacolare half-time show, che vedrà protagonisti sul palco Jennifer Lopez, Shakira e tantissimi altri artisti della scena musicale internazionale. Ma gli appassionati di football americano non dovranno aspettare a lungo per entrare in clima partita: nella sezione dedicata su DAZN, infatti, è già tempo di Super Bowl, con gli esclusivi contenuti di approfondimento.

È Roberto Gotta a introdurre la sfida sul campo, con il confronto tra i quarterback e gli allenatori delle due franchigie, a raccontare le peculiarità di Miami e del suo stadio e a descrivere l’atmosfera e l’attesa della settimana che precede il Super Bowl, fino alla serata in cui tutta l’America si ferma.

Inoltre, sempre in modalità on demand, gli appassionati potranno rivedere alcuni tra i più emozionanti Super Bowl del passato, grazie ai numerosi contenuti disponibili dell’archivio della NFL, e vivere i giorni e le ore che li separano dal kick off grazie ai contenuti giornalieri realizzati dagli inviati negli Stati Uniti.

Comunicato stampa DAZN

Foto: Joseph Sohm / Shutterstock.com