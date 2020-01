Sport in tv oggi (mercoledì 29 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 29 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport: giornata di quarti di finale agli Australian Open dove Rafael Nadal sfiderà Dominic Thiem, imperdibile Inter-Fiorentina per la Coppa Italia di calcio, derby italiano nell’Eurocup di basket tra Virtus Bologna e Trento, Perugia scenderà in campo per la Champions League di volley e poi tanti altri eventi da seguire tra cui i quarti di finale della Coppa Italia di volley femminile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 29 gennaio e il relativo palinsesto tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (29 GENNAIO): PROGRAMMA, ORARI E PALINSESTO

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO:

01.00-14.00 TENNIS – Australian Open, quarti di finale (diretta tv su Eurosport, diretta streaming su Eurosport Player) CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA COMPLETO DI GIORNATA

18.00 VOLLEY (Challenge Cup, andata ottavi di finale) – Mladost Kastel-Milano

19.15 BASKET (Eurocup) – Oldenburg-Brescia (diretta tv su Eurosport Player)

20.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Sette partite: Bregenzerwald-Gherdeina; Fassa-Zeller Eisbaren; Kitzbuehel-Cortina; Klagenfurt-Valpusteria; Linz-Vipiteno; Salisburgo-Ritten; Vienna-Asiago

20.30 VOLLEY (Champions League) – Perugia-Tours (diretta streaming su DAZN)

20.30 VOLLEY (CEV Cup, andata ottavi di finale) – Modena-Ostrava

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Coppa Italia, quarti di finale) – Quattro partite: Conegliano-Chieri, Novara-Monza, Scandicci-Casalmaggiore, Busto Arsizio-Firenze (diretta streaming su PMG Sport)

20.45 CALCIO (Coppa Italia, quarti di finale) – Inter-Fiorentina (diretta tv su Rai Uno)

20.45 CALCIO (Coppa di Lega, semifinale di ritorno) – Manchester City-Manchester United (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Premier League) – West Ham-Liverpool (diretta tv su Sky)

21.00 BASKET (Eurocup) – Virtus Bologna-Trento (diretta tv su Eurosport)

23.00 CICLISMO – Vuelta San Juan, quarta tappa (diretta tv su Eurosport)

