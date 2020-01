Conegliano-Chieri in tv e streaming: orario, programma e palinsesto Coppa Italia volley 2020

Oggi mercoledì 29 gennaio si gioca Conegliano-Chieri, quarto di finale della Coppa Italia 2020 di volley femminile. Al PalaVerde di Treviso andrà in scena una partita da dentro o fuori: chi vince si qualifica alla Final Four in programma nel weekend del 1-2 febbraio a Busto Arsizio, chi perde viene eliminato dalla competizione a cui sono state ammesse le migliori otto squadre al termine del girone d’andata di Serie A1. Sulla carta non dovrebbe esserci storia, si preannuncia una partita a senso unico vista la differente caratura tecnica delle due formazioni ma attenzione a possibili sorprese.

Conegliano sarà spinto dal proprio pubblico verso il successo, le Campionesse d’Italia saranno trascinate dalle fuoriclasse Paola Egonu, Miriam Sylla, Kimberly Hill e non dovrebbero avere particolari problemi contro le piemontesi che però cercheranno una magia in trasferta. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Conegliano-Chieri, quarto di finale della Coppa Italia 2020 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su PMG Sport e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CONEGLIANO-CHIERI, COPPA ITALIA VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO:

Loading...

Loading...

20.30 Imoco Volley Conegliano vs Reale Mutua Fenera Chieri

CONEGLIANO-CHIERI, COPPA ITALIA VOLLEY: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su PMG Sport.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LPS/Ettore Griffoni