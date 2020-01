Sport in tv oggi (mercoledì 22 gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà un’altra giornata ricchissima di eventi sportivi questo mercoledì 22 gennaio. Il programma sarà dominato, ovviamente, dagli Australian Open di tennis sin dalle prime ore dell’alba, con i match di Roger Federer, Novak Djokovic e tanti italiani, tra i quali Matteo Berrettini. Ma ci saranno anche altri sport in calendario. Il calcio, con la Coppa Italia che propone un succoso Juventus-Roma, quindi la Premier League con due partite, quindi basket e volley con le coppe europee. Andiamo a conoscere nel dettaglio, quindi, il programma completo di questo mercoledì 22 gennaio.

PROGRAMMA COMPLETO EVENTI mercoledì 22 gennaio

ore 00.55 TENNIS, Australian Open 2019 – diretta su DAZN, Eurosport1 (210) e Eurosport2 (211)

ore 10.00 PALLANUOTO, Europei femminili – quarto di finale – diretta su Raisport (227)

ore 15.00 BILIARDO, Snooker primo turno European Masters – diretta su Eurosport1 (210)

ore 16.00 PALLANUOTO, Europei maschili – quarto di finale – diretta su Raisport (227)

ore 18.00 VOLLEY, Cev Champions League femminile – Lokomotiv Kaliningrad-Savino Del Bene Scandicci – diretta su DAZN e DAZN1 (209)

ore 18.00 CALCIO, Serie C – Teramo-Catanzaro – diretta su Raisport (227)

ore 20.00 BILIARDO, Snooker primo turno European Masters – diretta su Eurosport1 (210)

ore 20.20 VOLLEY, Cev Champions League femminile – A. Carraro Imoco Conegliano-CSM Alba Blaj – diretta su DAZN e DAZN1 (209)

ore 20.30 CALCIO, Premier League – Tottenham-Norwich – diretta su Sky Sport Football (203)

ore 20.30 BASKET, EuroCup – Brescia-Oldenburg – diretta su Eurosport2 (211)

ore 20.30 PATTINAGGIO ARTISTICO – Campionati Europei – diretta su Raisport (227)

ore 20.45 CALCIO, quarti di finale Coppa Italia – Juventus-Roma – diretta su Rai1

ore 21.00 CALCIO, semifinale Coppa di Francia – Reims-PSG – diretta su DAZN

ore 21.15 CALCIO, Premier League – Manchester United-Burnley – diretta su Sky Sport1 (201)

Foto: Lapresse