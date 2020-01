Slittino Olimpiadi Giovanili Losanna 2020: Gints Berzins vince nel singolo, Degenhardt/Schneider nel doppio femminile

Sempre più nel vivo il programma dello slittino nelle Olimpiadi Giovanili Invernali di Losanna (Svizzera) 2020. Oggi erano di scena il singolo maschile e il doppio femminile sul budello di Sankt Moritz. Nella prima gara la medaglia d’oro va al lettone Gints Berzins con il tempo complessivo di 1:48.045 (54.009, miglior tempo nella prima manche e 54.036 record anche nella seconda) chiudendo con 184 millesimi sul russo Pavel Repilov (54.054 e 54.175) mentre completa il podio il tedesco Timon Grancagnolo a 791 (54.403 e 54.433). Quarto posto per il suo connazionale Pascal Niclas Kunze a 916 millesimi, mentre è ottimo quinto il nostro Alex Gufler a 1.004 (54.543 e 54.506). Sesto posto per il lettone Kaspars Rins a 1.437, settimo e ottavo per gli austriaci Florian Tanzer e Noah Kallan, rispettivamente a 1.505 e 1.601, quindi nono lo statunitense Matthew Greiner a 1.685 e decimo il russo Sergei Bondarev a 1.882. Conclude in ventitreesima posizione Lukas Peccei a 4.995.

Nel doppio femminile, invece, la medaglia del metallo più pregiato va alla coppia tedesca composta da Jessica Doreen Degenhardt e Vanessa Schneider con il tempo di 1:51.443 con un margine abissale di 1.266 sulle canadesi Caitlin Nash e Natalie Corless, mentre il bronzo se lo aggiudicano le lettoni Viktoriia Ziedina e Selina Elizabete Zvilna a 1.600. Quarto posto per le statunitensi Maya Chan e Reannyn Weiler a 1.797, quinto per le polacche Nikola Domowicz e Dominika Piwkowska a 2.043. Non erano al via equipaggi italiani.

alessandro.passanti@oasport.it

Loading...

Loading...

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse