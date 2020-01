Slittino: la Russia si impone nel team relay delle Olimpiadi invernali giovanili. Quarto il Canada con Gufler

Ultima gara per quanto riguarda lo slittino nelle Olimpiadi invernali giovanili di Losanna. In terra elvetica si è disputato oggi il team relay: ad imporsi è la Russia. Seconda, a circa mezzo secondo, la Germania, poi troviamo la Lettonia. Si ferma ai piedi del podio il Canada che comprendeva nel proprio team, come singolo maschile, l’italiano Alex Gufler.

Team relay slittino Olimpiadi invernali giovanili 2020

Rank Name NOC Gender Reaction Time Int. 1 Int. 2 Finish Time Speed Total Remark 1 Russian Federation MIX 2:54.072 LOGINOVA Diana RUS F 35.291 ( 2 ) +0.073 47.657 ( 2 ) +0.089 56.632 ( 2 ) +0.034 123.4 km/h

76.7 mph REPILOV Pavel RUS M 2.202 ( 2 ) +0.009 37.066 ( 2 ) +0.312 49.331 ( 2 ) +0.343 58.266 ( 2 ) +0.358 124.1 km/h

77.1 mph KARNAUKHOV Mikhail/CHIRVA Iurii RUS M 2.429 ( 1 ) 37.605 ( 1 ) 50.023 ( 1 ) 59.174 ( 1 ) 122.1 km/h

75.9 mph 2 Germany MIX 2:54.622

+0.550 FRAEBEL Merle Malou GER F 35.218 ( 1 ) 47.568 ( 1 ) 56.598 ( 1 ) 123.4 km/h

76.6 mph GRANCAGNOLO Timon GER M 2.285 ( 4 ) +0.092 37.351 ( 3 ) +0.597 49.759 ( 3 ) +0.771 58.812 ( 3 ) +0.904 122.8 km/h

76.3 mph JAEGER Moritz/STEUDTE Valentin GER M 2.556 ( 4 ) +0.127 37.647 ( 2 ) +0.042 50.100 ( 2 ) +0.077 59.212 ( 2 ) +0.038 122.0 km/h

75.8 mph 3 Latvia MIX 2:54.954

+0.882 MASKALE Justine LAT F 35.848 ( 3 ) +0.630 48.332 ( 3 ) +0.764 57.477 ( 3 ) +0.879 123.0 km/h

76.4 mph BERZINS Gints LAT M 2.193 ( 1 ) 36.754 ( 1 ) 48.988 ( 1 ) 57.908 ( 1 ) 124.5 km/h

77.3 mph RINKS Kaspars/LIEPINS Ardis LAT M 2.572 ( 6 ) +0.143 37.891 ( 3 ) +0.286 50.275 ( 3 ) +0.252 59.569 ( 3 ) +0.395 123.1 km/h

76.5 mph 4 Canada/Italy MIX 2:57.627

+3.555 ALLAN Kailey CAN F 36.108 ( 5 ) +0.890 48.600 ( 5 ) +1.032 57.718 ( 4 ) +1.120 124.4 km/h

77.3 mph GUFLER Alex ITA M 2.284 ( 3 ) +0.091 37.397 ( 4 ) +0.643 49.817 ( 4 ) +0.829 58.918 ( 4 ) +1.010 122.6 km/h

76.2 mph NASH Caitlin/CORLESS Natalie CAN F 2.755 ( 8 ) +0.326 38.962 ( 7 ) +1.357 51.608 ( 7 ) +1.585 1:00.991 ( 6 ) +1.817 120.2 km/h

74.6 mph 5 Romania MIX 2:58.282

+4.210 BUZATOIU Corina ROU F 36.282 ( 7 ) +1.064 48.773 ( 6 ) +1.205 57.941 ( 6 ) +1.343 122.3 km/h

76.0 mph SERBAN Darius Lucian ROU M 2.440 ( 8 ) +0.247 38.166 ( 6 ) +1.412 50.724 ( 6 ) +1.736 1:00.016 ( 7 ) +2.108 121.1 km/h

75.3 mph TUREA Razvan/MOTZCA Sebastian ROU M 2.498 ( 2 ) +0.069 38.286 ( 4 ) +0.681 50.949 ( 4 ) +0.926 1:00.325 ( 4 ) +1.151 120.2 km/h

74.6 mph 6 Ukraine MIX 2:58.744

+4.672 TUNYTSKA Yulianna UKR F 35.955 ( 4 ) +0.737 48.528 ( 4 ) +0.960 57.766 ( 5 ) +1.168 121.6 km/h

75.5 mph PYLYPIV Oleh-Roman UKR M 2.424 ( 6 ) +0.231 38.016 ( 5 ) +1.262 50.528 ( 5 ) +1.540 59.748 ( 5 ) +1.840 121.6 km/h

75.5 mph MYKYIEVYCH Vadym/BABURA Bohdan UKR M 2.548 ( 3 ) +0.119 38.759 ( 5 ) +1.154 51.590 ( 6 ) +1.567 1:01.230 ( 9 ) +2.056 118.9 km/h

73.9 mph 7 United States of America MIX 2:59.179

+5.107 MAZLO McKenna USA F 36.209 ( 6 ) +0.991 48.784 ( 7 ) +1.216 58.047 ( 7 ) +1.449 121.0 km/h

75.2 mph GREINER Matthew USA M 2.427 ( 7 ) +0.234 38.433 ( 7 ) +1.679 50.887 ( 7 ) +1.899 59.955 ( 6 ) +2.047 122.8 km/h

76.3 mph CHAN Maya/WEILER Reannyn USA F 2.966 ( 9 ) +0.537 39.098 ( 9 ) +1.493 51.785 ( 9 ) +1.762 1:01.177 ( 8 ) +2.003 120.3 km/h

74.7 mph 8 New Zealand/Chinese Taipei MIX 3:00.945

+6.873 COX Ella NZL F 37.112 ( 10 ) +1.894 49.760 ( 10 ) +2.192 59.137 ( 9 ) +2.539 120.9 km/h

75.1 mph BURKE Hunter NZL M 2.547 ( 9 ) +0.354 38.534 ( 8 ) +1.780 51.242 ( 8 ) +2.254 1:00.747 ( 8 ) +2.839 119.8 km/h

74.4 mph YANG Shih-Hsun/YEH Meng-Jhe TPE M 2.694 ( 7 ) +0.265 38.976 ( 8 ) +1.371 51.639 ( 8 ) +1.616 1:01.061 ( 7 ) +1.887 120.2 km/h

74.7 mph 9 Poland MIX 3:02.785

+8.713 BRYK Anna POL F 36.801 ( 8 ) +1.583 49.519 ( 8 ) +1.951 58.970 ( 8 ) +2.372 120.1 km/h

74.6 mph KIELBASA Marcin POL M 2.390 ( 5 ) +0.197 40.763 ( 11 ) +4.009 53.528 ( 11 ) +4.540 1:02.947 ( 11 ) +5.039 120.3 km/h

74.7 mph IMIOLEK Kacper/MACKALA Lukasz POL M 2.560 ( 5 ) +0.131 38.768 ( 6 ) +1.163 51.429 ( 5 ) +1.406 1:00.868 ( 5 ) +1.694 120.2 km/h

74.7 mph 10 Czech Republic MIX 3:03.564

+9.492 CEZIKOVA Anna CZE F 36.926 ( 9 ) +1.708 49.733 ( 9 ) +2.165 59.352 ( 10 ) +2.754 119.0 km/h

73.9 mph VEPROVSKY Jakub CZE M 2.765 ( 10 ) +0.572 39.652 ( 9 ) +2.898 52.497 ( 9 ) +3.509 1:02.086 ( 9 ) +4.178 118.9 km/h

73.9 mph NOVAKOVA Marketa/VEJDELKOVA Anna CZE F 3.037 ( 10 ) +0.608 39.940 ( 10 ) +2.335 52.651 ( 10 ) +2.628 1:02.126 ( 10 ) +2.952 119.5 km/h

74.2 mph

gianluca.bruno@oasport.it