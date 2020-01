Skeleton, Coppa del Mondo Konigssee 2020: Alexander Tretiakov beffa Yun Sungbin e vola in vetta alla classifica generale

Alexander Tretiakov si aggiudica la tappa di Konigssee (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di skeleton 2019-2020, sesto appuntamento della stagione, e si lancia prepotentemente in vetta alla classifica generale con 1243 punti contro i 1215 di Martins Dukurs ed i 1189 di Yun Sungbin. Alle loro spalle il trio tedesco composto da Alex Jungk, Felix Keisinger e Alexander Gassner con, rispettivamente, 1105, 1104 e 1002 punti.

Il russo Alexander Tretiakov, quindi, conquista la terza vittoria stagionale con il tempo complessivo di 1:40.27 (50.15 nella prima discesa e 50.12 nella seconda) andando a superare proprio all’ultimo metro del budello tedesco il sud-coreano Yun Sungbin che chiude a soli 6 centesimi dopo aver dominato la prima metà di gara con il crono di 49.98. Completa il podio il primo dei padroni di casa: Felix Keisinger. Il tedesco, addirittura dodicesimo dopo la prima manche, si supera nella seconda, piazza il miglior tempo di 50.04 e centra il terzo posto a 39 centesimi dalla vetta.

In quarta e quinta posizione altri due tedeschi: Axel Jungk e Alexander Gassner, staccati rispettivamente di 40 e 41 centesimi. Sesti e settimi, invece, i due lettoni Tomass e Martins Dukurs, con un distacco di 51 e 55 centesimi, mentre è ottavo il cinese Wengang Yan a 75, nono il russo Nikita Tregubov a 84, quindi completa la top ten il secondo cinese, Wenqiang Geng a 1.03.

Dopo diverse prove di rilievo non va oltre la diciannovesima posizione il nostro Amedeo Bagnis (51.08 e 51.34) a 2.15. Per il piemontese, la pista di Konigssee non era ideale per le sue caratteristiche, troppo tecnica e con pochi tratti dove poter sprigionare la sua potenza. Eliminato già nella prima discesa Manuel Schwaerzer, ventitreesimo in 51.34.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SKELETON 2019-2020

1 Alexander Tretiakov 1243 punti

2 Martins Dukurs Let 1215

3 Yun Sungin Kor 1189

4 Axel Jungk Ger 1105

5 Felix Keisinger Ger 1104

6 Alexander Gassner Ger 1002

Foto: Lapresse