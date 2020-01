Skeleton: Anastasiia Tsyganova si impone nello skeleton femminile alle Olimpiadi giovanili di Losanna

Una gara davvero equilibratissima, decisasi per soli tre centesimi: a vincere nello skeleton femminile alle Olimpiadi giovanili invernali di Losanna, in Svizzera, è la russa Anastasiia Tsyganova. 2’22”50 il tempo conclusivo dopo le due run. Ad arrendersi, per un soffio, è la teutonica Josefa Schellmoser. Terza piazza per un’altra tedesca, Sissi Schroedl, staccata di 45 centesimi. Nella top-5 la padrona di casa Jill Gander e l’austriaca Victoria Steiner.

Skeleton femminile Olimpiadi invernali giovanili Losanna 2020

Rank Sled No. Name NOC Start Time Int. 1 Int. 2 Int. 3 Int. 4 Finish Time Speed Total 1 7 TSYGANOVA Anastasiia RUS 5.46 ( 1 ) 18.47 ( 1 ) 29.34 ( 1 ) 42.89 ( 1 ) 53.19 ( 1 ) 1:11.41 ( 1 ) 132.2 km/h 2:22.50 Heat 1 5.48 ( 1 ) 18.40 ( 1 ) 29.20 ( 1 ) 42.70 ( 1 ) 52.97 ( 1 ) 1:11.09 ( 2 ) 133.4 km/h 2 13 SCHELLMOSER Josefa GER 5.62 ( 7 ) 18.69 ( 6 ) 29.64 ( 5 ) 43.17 ( 3 ) 53.32 ( 3 ) 1:11.49 ( 3 ) 132.2 km/h 2:22.53

+0.03 Heat 1 5.59 ( 3 ) 18.58 ( 3 ) 29.48 ( 2 ) 42.89 ( 2 ) 52.98 ( 2 ) 1:11.04 ( 1 ) 132.7 km/h 3 12 SCHROEDL Sissi GER 5.92 ( 16 ) 19.09 ( 11 ) 30.06 ( 10 ) 43.54 ( 7 ) 53.65 ( 5 ) 1:11.64 ( 4 ) 133.1 km/h 2:22.95

+0.45 Heat 1 5.93 ( 15 ) 19.14 ( 13 ) 30.08 ( 8 ) 43.45 ( 4 ) 53.46 ( 3 ) 1:11.31 ( 3 ) 134.1 km/h 4 1 GANDER Jill SUI 5.84 ( 11 ) 18.98 ( 8 ) 29.91 ( 7 ) 43.46 ( 6 ) 53.56 ( 4 ) 1:11.64 ( 4 ) 132.4 km/h 2:23.70

+1.20 Heat 1 5.78 ( 9 ) 18.96 ( 7 ) 29.90 ( 7 ) 43.52 ( 5 ) 53.69 ( 4 ) 1:12.06 ( 5 ) 131.3 km/h 5 8 STEINER Victoria AUT 5.59 ( 4 ) 18.86 ( 7 ) 29.94 ( 8 ) 43.60 ( 8 ) 53.77 ( 8 ) 1:11.75 ( 6 ) 133.3 km/h 2:23.74

+1.24 Heat 1 5.63 ( 4 ) 19.06 ( 8 ) 30.30 ( 13 ) 43.86 ( 10 ) 53.99 ( 7 ) 1:11.99 ( 4 ) 133.3 km/h 6 17 EWALD Lovisa SWE 5.61 ( 6 ) 18.55 ( 3 ) 29.39 ( 2 ) 42.97 ( 2 ) 53.20 ( 2 ) 1:11.43 ( 2 ) 132.0 km/h 2:24.01

+1.51 Heat 1 5.64 ( 6 ) 18.82 ( 5 ) 29.84 ( 6 ) 43.62 ( 7 ) 54.07 ( 9 ) 1:12.58 ( 9 ) 130.5 km/h 7 4 ZHAO Dan CHN 5.60 ( 5 ) 18.56 ( 4 ) 29.47 ( 3 ) 43.24 ( 4 ) 53.65 ( 5 ) 1:12.06 ( 7 ) 130.7 km/h 2:24.33

+1.83 Heat 1 5.72 ( 8 ) 18.85 ( 6 ) 29.83 ( 5 ) 43.58 ( 6 ) 54.01 ( 8 ) 1:12.27 ( 7 ) 132.0 km/h 8 15 TIURINA Polina RUS 5.53 ( 2 ) 18.54 ( 2 ) 29.59 ( 4 ) 43.34 ( 5 ) 53.67 ( 7 ) 1:12.11 ( 8 ) 131.2 km/h 2:24.38

+1.88 Heat 1 5.51 ( 2 ) 18.54 ( 2 ) 29.54 ( 3 ) 43.34 ( 3 ) 53.73 ( 5 ) 1:12.27 ( 7 ) 130.4 km/h 9 14 UNTERSCHEIDER Annia AUT 5.94 ( 17 ) 19.15 ( 13 ) 30.22 ( 13 ) 43.74 ( 9 ) 53.97 ( 9 ) 1:12.27 ( 9 ) 131.7 km/h 2:24.44

+1.94 Heat 1 5.93 ( 15 ) 19.14 ( 13 ) 30.15 ( 10 ) 43.76 ( 9 ) 53.97 ( 6 ) 1:12.17 ( 6 ) 131.8 km/h 10 11 KASCHINSKI Nele GER 5.83 ( 10 ) 19.03 ( 9 ) 30.14 ( 11 ) 43.78 ( 10 ) 54.08 ( 10 ) 1:12.59 ( 10 ) 130.2 km/h 2:25.25

+2.75 Heat 1 5.78 ( 9 ) 19.07 ( 9 ) 30.21 ( 11 ) 43.88 ( 11 ) 54.22 ( 11 ) 1:12.66 ( 10 ) 130.7 km/h

