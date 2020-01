Sei Nazioni rugby 2020: calendario, programma, tv, streaming. La guida completa

Inizia tra pochi giorni il Guinness Sei Nazioni 2020, con la sfida tra Galles e Italia a dar fuoco alle polveri sabato pomeriggio a Cardiff e anche quest’anno il torneo sarà visibile in esclusiva su DMAX e in streaming sulla piattaforma Dplay. Come sempre sarà DMAX canale 52 del digitale terrestre, insieme alla piattaforma Ott Dplay, la destinazione principale per seguire il Torneo e gli incontri memorabili che solo una competizione così ricca di storia sa regalare. Un’offerta che coprirà tutte le 15 partite del Sei Nazioni Maschile, che saranno disponibili sia in tv sia in streaming.

Come detto, si partirà da Cardiff sabato 1 febbraio, con collegamento dalle ore 15.00, quando in campo scenderanno il Galles campione in carica e l’Italia, per la prima volta guidata da Franco Smith. Si finirà sabato 14 marzo a Parigi, quando si scontreranno Francia e Irlanda. In mezzo, cinque weekend di grande rugby con il Guinness 6 Nazioni 2020. Il Sei Nazioni 2020 di rugby dell’Italia scatterà sabato 1 febbraio 2020 alle ore 15.15, quando gli azzurri faranno visita al Galles. Altra trasferta alla seconda giornata, con il match in casa della Francia domenica 9 febbraio alle ore 16.00. Dopo una settimana di pausa, esordio casalingo per l’Italia, che affronterà la Scozia sabato 22 febbraio alle ore 15.15 all’Olimpico di Roma. Altra settimana di sosta e nuova trasferta per la Nazionale, questa volta in Irlanda, sabato 7 marzo alle ore 15.15, poi ultima recita del torneo sabato 14 marzo alle ore 17.45 a Roma con l’Inghilterra.

Non solo il torneo maschile, però, nel ricco menù del Sei Nazioni 2020. Da domenica 2 febbraio, infatti, prenderà il via anche il Guinness 6 Nazioni femminile, con l’Italia che esordirà alle 14.00 contro il Galles. Su Discovery, dunque, spazio anche al Sei Nazioni Femminile grazie al canale Eurosport del gruppo, che programmerà tutti i match delle Azzurre, mentre l’intero torneo in rosa sarà in streaming su Eurosport Player. Per gli azzurrini dell’Italia Under 20, invece, al momento saranno visibili solo i due match interni contro Scozia e Inghilterra, che verranno trasmessi in streaming web sulla pagina Facebook della Fir, mentre si aspetta di capire la copertura tv per gli impegni in trasferta.

PALINSESTO SEI NAZIONI RUGBY 2020

Sabato 1 febbraio 2020

Galles v Italia maschile, ore 15.15 – diretta streaming DPlay/Eurosport Player, diretta tv DMAX

Irlanda v Scozia maschile, ore 17.15 – diretta streaming DPlay/Eurosport Player, diretta tv DMAX

Domenica 2 febbraio 2020

Francia v Inghilterra femminile – ore 13.30, diretta streaming Eurosport Player

Irlanda v Scozia femminile – ore 14.00, diretta streaming Eurosport Player

Galles v Italia femminile – ore 14.00, diretta streaming Eurosport Player, diretta tv Eurosport 1

Francia v Inghilterra maschile, ore 16.00 – diretta streaming DPlay/Eurosport Player, diretta tv DMAX

Loading...

Loading...

Sabato 8 febbraio 2020

Scozia v Inghilterra femminile – ore 13.10, diretta streaming Eurosport Player

Irlanda v Galles femminile – ore 14.00, diretta streaming Eurosport Player

Irlanda v Galles maschile, ore 15.15 – diretta streaming DPlay/Eurosport Player, diretta tv DMAX

Scozia v Inghilterra maschile, ore 17.45 – diretta streaming DPlay/Eurosport Player, diretta tv DMAX

Francia v Italia femminile– ore 21.00, diretta streaming Eurosport Player, diretta tv Eurosport 1

Domenica 9 febbraio 2020

Francia v Italia maschile, ore 16.00 – diretta streaming DPlay/Eurosport Player, diretta tv DMAX

Venerdì 21 febbraio

Italia v Scozia Under 20 – ore 19.00, diretta streaming facebook FIR

Sabato 22 febbraio 2020

Italia v Scozia maschile, ore 15.15 – diretta streaming DPlay/Eurosport Player, diretta tv DMAX

Galles v Francia maschile, ore 17.45 – diretta streaming DPlay/Eurosport Player, diretta tv DMAX

Domenica 23 febbraio 2020

Galles v Francia femminile – ore 13.00, diretta streaming Eurosport Player

Inghilterra v Irlanda femminile – ore 13.45, diretta streaming Eurosport Player

Inghilterra v Irlanda maschile, ore 16.00 – diretta streaming DPlay/Eurosport Player, diretta tv DMAX

Italia v Scozia femminile – ore 17.00, diretta streaming Eurosport Player, diretta tv Eurosport 1

Sabato 7 marzo 2020

Inghilterra v Galles femminile – ore 13.05, diretta streaming Eurosport Player

Irlanda v Italia maschile, ore 15.15 – diretta streaming DPlay/Eurosport Player, diretta tv DMAX

Inghilterra v Galles maschile, ore 17.45 – diretta streaming DPlay/Eurosport Player, diretta tv DMAX

Scozia v Francia femminile – ore 20.45, diretta streaming Eurosport Player

Domenica 8 marzo 2020

Irlanda v Italia femminile – ore 14.00, diretta streaming Eurosport Player, diretta tv Eurosport 1

Scozia v Francia, maschile ore 16.00 – diretta streaming DPlay/Eurosport Player, diretta tv DMAX

Sabato 14 marzo 2020

Galles v Scozia maschile, ore 15.15 – diretta streaming DPlay/Eurosport Player, diretta tv DMAX

Italia v Inghilterra maschile, ore 17.45 – diretta streaming DPlay/Eurosport Player, diretta tv DMAX

Francia Irlanda maschile, ore 21.00 – diretta streaming DPlay/Eurosport Player, diretta tv DMAX

Domenica 15 marzo

Galles v Scozia femminile – ore 14.10, diretta streaming Eurosport Player

Italia v Inghilterra femminile – ore 14.30, diretta streaming Eurosport Player, differita tv Eurosport 1 (ore 22)

Francia v Irlanda femminile – ore 16.35, diretta streaming Eurosport Player

Italia v Inghilterra Under 20 – ore 18.30, diretta streaming facebook FIR

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI RUGBY

ducciofumero@gmail.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni – LPS