Sci di fondo, Coppa del Mondo Oberstdorf 2020: Linn Svahn confermerà la tradizione della Svezia?

Nel weekend la Coppa del Mondo di sci di fondo affronterà la prova generale dei Mondiali. Infatti le atlete si sfideranno a Oberstdorf, in Germania, sulle nevi che tra dodici mesi saranno teatro della manifestazione iridata 2021.Nell’ambito delle discipline nordiche Oberstdorf è una località di culto per il salto con gli sci. Qui sorgono sia lo storico Schattenbergschanze, teatro di una tappa della popolarissima Tournée dei 4 trampolini, che l’enorme struttura di volo denominata Heini-Klopfer-Schanze.

Cionondimeno anche lo sci di fondo ha una buona tradizione nell’impianto della Baviera, che nel 2021 sarà teatro dei Mondiali per la terza volta. In ambito femminile le due edizioni già disputate sono passate alla storia soprattutto per via dei risultati ottenuti dalle svedesi.

La manifestazione iridata del 1987 vide Marie-Helene Östlund imporsi nella 20 km a skating, diventando così la prima svedese a laurearsi campionessa iridata. È però soprattutto il 2005 a rappresentare una pietra miliare per il movimento Tre Kronor. Emilie Öhrstig vinse a sorpresa la medaglia d’oro nella sprint, peraltro precedendo la più attesa connazionale Lina Andersson. Questa affermazione riportò la Svezia al successo in una gara di primo livello interrompendo un digiuno che durava da 27 anni!

In questo 2020 il programma prevede uno skiathlon nella giornata di sabato seguito da una sprint a tecnica classica in quella di domenica.

Lo skiathlon sarà l’ottavo ad andare in scena sulle nevi di Oberstdorf. Tuttavia sarà solamente il quarto a disputarsi sulla distanza dei 15 km. Gli ultimi quattro, tutti inseriti all’interno del Tour de Ski, avevano infatti una lunghezza di 10 km.

Ancora oggi la regina di questo format è Julia Tchepalova, unica atleta a essersi imposta in più di un’occasione. La russa primeggiò sia nel 2004 che in occasione della prova iridata del 2005. La svedese Stina Nilsson è invece l’unica donna in attività ad aver già primeggiato in questa tipologia di gara. Il suo successo è datato 2017.

Per quanto riguarda la sprint in alternato, quella di domenica sarà la sesta della storia ad aver luogo nell’impianto bavarese. Le cinque sinora disputatesi hanno avuto altrettante vincitrici diverse. Fra di esse l’unica ancora in attività è la statunitense Sophie Caldwell, impostasi nel 2016.

A differenza del settore maschile, in casa Italia le donne hanno sempre faticato oltremodo a Oberstdorf. Lo dimostra il fatto che non vi sia mai stato un podio azzurro in nessun format! Il miglior risultato a livello individuale è un 4° posto di Arianna Follis, arrivato però proprio nello skiathlon disputato il 3 gennaio 2011.

Foto: Colombo Pier