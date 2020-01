Sci alpino, Coppa Europa 2020: Charlie Guest fa suo lo slalom di Hasliberg e beffa le nostre Rossetti e Peterlini

Charlie Guest si è aggiudicata lo slalom di Hasliberg (Svizzera) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019-2020 e ha beffato davvero per un soffio le nostra Marta Rossetti che aveva chiuso in vetta la prima manche. La britannica, invece, ha piazzato il miglior tempo nella seconda prova e ha rimontato addirittura dalla settima posizione, andando a vincere con il crono complessivo di 1:36.06 (47.48 e 48.58). Alle sue spalle, quindi, Marta Rossetti che si ferma a 12 centesimi, pagando il sedicesimo tempo della seconda metà di gara. Completa il podio un’altra italiana, Martina Peterlini a 28 centesimi, dopo aver guadagnato una posizione nella seconda discesa.

Quarta piazza per la norvegese Kaja Norbye a 51 centesimi, quinta per Sara Rask a 60, con sei gradini risaliti nella seconda parte di gara, sesta e settima per l’austriaca Hannah Koeck e Michaela Dygryber, distanti rispettivamente 62 e 71 centesimi. Ottavo il tedesco Marina Wallner a 83 centesimi, nona la norvegese Maria Therese Tviberg a 88 e decima la francese Josephine Forni a 90. Chiudono attorno alla trentesima posizione Vera Tschurtschenthaler a 3.41, quindi Francesca Fanti a 5.49. Non completa la sua prova, invece, Lucrezia Lorenzi.

alessandro.passanti@oasport.it

Loading...

Loading...

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: sci alpino-marta rossetti-fisi pentaphoto