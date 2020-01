Sci alpino, Classifica Coppa del Mondo per Nazioni: l’Italia femminile vola in testa! Le azzurre inseguono il trofeo

L’Italia è balzata in testa alla Classifica per Nazioni della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino femminile. Le azzurre si sono letteralmente scatenate nel weekend di Bansko: tripletta nella seconda discesa (Elena Curtoni, Marta Bassino, Federica Brignone), secondo posto di Brignone nella prima discesa, seconda piazza di Bassino in superG senza dimenticarsi i tanti piazzamenti tra le 10 e in generale tra le 30 di tutte le nostre sciatrici. L’apoteosi in terra bulgara ha permesso al nostro movimento di issarsi al comando della speciale graduatoria con 2796 punti, scavalcando così una super potenza come l’Austria (2590) mentre la Svizzera insegue in terza posizione (2111).

La stagione delle azzurre si sta rivelando davvero sbalorditiva a suon di vittorie e di podi, conquistati non con un solo fenomeno ma con una varietà di atlete da fare invidia a qualsiasi avversaria. La nostra Nazione è stata fino a oggi (e siamo già a metà stagione) la migliore in discesa, gigante, combinata, parallelo e la seconda in superG mentre in slalom si fatica (nona). Il sogno è ora quello di alzare al cielo la Sfera di Cristallo per Nazioni, impresa riuscita soltanto nel 2017: bisognerà rintuzzare il tentativo di rimonta della grande Austria ed evitare il rientro molto difficile della Svizzera. Di seguito la Classifica per Nazioni della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino femminile.

CLASSIFICA PER NAZIONI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2020:

1. Italia 2796

Loading...

Loading...

2. Austria 2590

3. Svizzera 2111

4. USA 1510

5. Norvegia 1086

6. Germania 1074

7. Slovacchia 830

8. Svezia 819

9. Francia 731

10. Slovenia 482

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FISI/Pentaphoto