Rugby, Sei Nazioni 2020: l’Irlanda formato Leinster punta a vincere subito

Inizia sabato il Guinness Sei Nazioni 2020 e se l’Inghilterra è la favorita d’obbligo della vigilia, la prima avversaria sembra essere l’Irlanda. I verdi di Dublino arrivano, però, al torneo con un paio di dubbi da risolvere fin da subito. Il primo è Andy Farrell, il nuovo ct. Come per Galles, Francia e Italia, infatti, dopo la Rugby World Cup l’Irlanda ha cambiato tecnico e pretendere fin da subito che Farrell abbia plasmato al meglio il suo gruppo è pretendere troppo. Ma il tecnico conosce bene la squadra, è stato assistente di Joe Schmidt dal 2016 e, dunque, non è un salto nel buio e potrebbe trovare fin da subito la quadra.

Il secondo dubbio si chiama Mondiali. L’Irlanda era arrivata in Giappone sulle ali dell’entusiasmo delle due vittorie sugli All Blacks negli ultimi anni, ma alla RWC ha fallito. Eliminata ai quarti proprio dalla Nuova Zelanda, la squadra di Schmidt non ha convinto fin da subito, cadendo clamorosamente contro il Giappone. Un’Irlanda involuta, la brutta – anzi bruttissima – copia di quella squadra che ha dominato il Sei Nazioni nel 2018. Cosa è rimasto di quella squadra? È questo il quesito con cui i tifosi dei verdi arrivano al torneo, un quesito cui Jonathan Sexton, neo capitano, e compagni dovranno dare una risposta fin dal match d’esordio a Dublino con la Scozia. Serve una vittoria, convincente, per ritrovare fiducia.

Perché, dunque, l’Irlanda arriva come vera alternativa all’Inghilterra per la vittoria finale con queste premesse? Il nome di questa fiducia è Leinster. La formazione di Dublino, infatti, sta dominando in Europa, con 10 vittorie su 10 in Pro 14 e 6 vittorie su 6 in Champions Cup, e Andy Farrell punterà sull’ossatura dei dubliners per il Sei Nazioni. Con la Scozia sono 8 i titolari che giocano a Dublino e nei 23 di giornata ben 13 indossano la maglia del Leinster. Basterà per disinnescare l’Inghilterra?

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI RUGBY

Loading...

Loading...

ducciofumero@gmail.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Luigi Mariani – LPS