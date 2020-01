Rugby, Sei Nazioni 2020: Galles, il bis si gioca in trasferta per i ragazzi di Wayne Pivac

Il Galles sarà il primo avversario dell’Italia nel Sei Nazioni 2020 e i britannici arrivano al torneo da campioni in carica e puntano al bis. Una doppietta che, però, non sarà facile, e per vari motivi. Il primo si chiama Wayne Pivac, cioè il nuovo CT dei Dragoni. Dopo oltre un decennio ha detto addio Warren Gatland e il Galles è all’inizio del nuovo percorso e scommettere subito su una squadra vincente non è facile. Il tecnico neozelandese ha la sua filosofia di gioco e bisognerà vedere se i giocatori si adatteranno subito ad un cambio di percorso netto rispetto all’era Gatland.

Il secondo motivo sono gli infortuni. Il Galles arriva al Sei Nazioni con molti infortunati, come Jonathan Davies, Gareth Ascombe e Tomas Francis, ma anche con molti giocatori reduci da lunghi stop, non al 100% della forma, o che dovranno saltare almeno la prima fase del torneo, come Liam Williams. Insomma, la coperta per Wayne Pivac non è lunghissima, soprattutto nella trequarti, ed il tecnico dovrà adattare la squadra ai giocatori disponibili e probabilmente dovrà fin da subito scommettere su alcuni degli esordienti convocati, cioè Nick Tompkins, Louis Rees-Zammit, Will Rowlands, WillGriff John e Johnny McNicholl.

Infine, forse il punto più importante di tutti. Il calendario. È vero che quest’anno il Galles gioca tre partite su cinque in casa e i match casalinghi sono sulla carta più che abbordabili, con Italia, Francia e Scozia a far visita ai Dragoni, ma tutto si deciderà lontano da Cardiff e dal Principality Stadium. Nella seconda giornata, infatti, arriva la prima prova del nove per la squadra di Pivac, che andrà a Dublino a sfidare l’insidiosa Irlanda. Nella penultima giornata, invece, la trasferta è a Twickenham, Londra, contro i favoriti della vigilia dell’Inghilterra. Insomma, le due concorrenti più pericolose per la vittoria finale verranno affrontate entrambe in trasferta e Leigh Halfpenny e compagni dovranno compiere due imprese per confermarsi campioni.

In una rosa ricca di nomi famosi e vincenti, quello che spicca su tutti è quello di Louis Rees-Zammit. Sconosciuto ai più fino a pochi mesi fa, Rees-Zammit, 19 anni anni ancora da compiere, gioca nel Gloucester, in Inghilterra, come ala e questa è la prima stagione ad alto livello. In pochi mesi ha blindato la maglia da titolare con Gloucester segnando 5 mete in Premiership e altre 3 in Champions Cup. Un talento puro su cui Wayne Pivac sembra voler scommettere fin da subito.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI RUGBY

ducciofumero@gmail.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni – LPS