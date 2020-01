Rally Montecarlo 2020, Sebastien Ogier il più veloce nello shakedown di Gap davanti a Neuville ed Evans

Non poteva cominciare meglio di così la nuova avventura di Sebastien Ogier con la Toyota, infatti il fenomenale pilota francese ha subito firmato il miglior tempo nello shakedown del Rally di Montecarlo 2020, tappa inaugurale del Mondiale WRC. Il sei volte campione del mondo, reduce da sei affermazioni consecutive nel round monegasco, si è aggiudicato la prima prova cronometrata della manifestazione andata in scena a Gap, su un tracciato lungo 3,35 chilometri.

Ogier ha chiuso lo shakedown, antipasto del rally vero e proprio che scatterà domani sera con le prime due prove speciali, con il tempo di 1’57″1 precedendo di appena un decimo il belga Thierry Neuville a bordo della Hyundai I20 WRC+. Ottimo esordio sulla Toyota anche per il britannico Elfyn Evans, terzo in classifica a sei decimi dalla vetta, mentre il campione iridato in carica Ott Tanak si è dovuto accontentare della quarta piazza a 1.2 dal leader. L’estone, alla prima uscita con la Hyundai dopo aver lasciato la Toyota al termine della scorsa stagione, ha comunque dimostrato una buona velocità candidandosi ad un ruolo da protagonista nel rally del Principato.

Buona prestazione da parte dei due equipaggi di punta della Ford, con i finlandesi Teemu Suninen ed Esapekka Lappi rispettivamente in quinta e sesta posizione a 2.3 e 2.6 dal miglior tempo di giornata. Settimo posto all’esordio per il giovanissimo rookie finnico Kalle Rovanpera alla guida della Toyota, completano il quadro della top10 il britannico Gus Greensmith (Ford), il leggendario francese Sebastien Loeb (Hyundai) ed il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota).

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse