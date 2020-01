Rally Montecarlo 2020: Sebastien Ogier chiude in vetta il venerdì di un soffio su Evans. Ott Tanak finisce ko

Il venerdì del Rally di Montecarlo è subito entrato nel vivo e ci ha regalato spettacolo e, soprattutto, emozioni e colpi di scena. Su tutte, ovviamente, l’incidente che ha messo ko il campione del mondo in carica, l’estone Ott Tanak (Hyundai) estromettendolo dalla lotta già nel secondo stage di giornata. In vetta, invece, nemmeno a dirlo, il dominatore delle ultime sette edizioni del Rally monegasco: il francese Sebastien Ogier (Toyota) che si presenta alle ultime due giornate di battaglia con appena 1.2 secondi sul britannico Elfyn Evans (Toyota) che aveva iniziato la giornata con un filotto di successi. Terzo posto per il belga Thierry Neuville (Hyundai) a 6.4, mentre per tutti gli alti i distacchi si fanno già abissali. Quarto il francese Sebastien Loeb (Hyundai) a 1:06, quinti e sesti i finlandesi Esapekka Lappi (Ford Fiesta) e Kalle Rovanpera (Toyota Yaris) rispettivamente a 1:57 e 2;19, mentre al settimo posto troviamo il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota) a 5:18.

LA GARA

Il venerdì del Rally di Montecarlo ha preso il via con la SS3 Curbans – Venterol 1 di 20.02 km e il successo di Elfyn Evans con 2.1 su Sebastien Loeb e 5.2 su Ott Tanak. Thierry Neuville parte male e cede subito 20 secondi.

Seconda tappa di giornata la SS4 St-Clément-sur-Durance – Freissinières 1 di 20.68 km con la doppietta di Evans che chiude con 3.4 su Sebastien Ogier e 8.8 su Neuville. Esapekka Lappi perde 12 secondi, mentre Mads Østberg sprofonda a 51. La grande sorpresa, tuttavia, arriva da parte del campione del mondo Tanal che è costretto al ritiro per colpa di un incidente.

La mattinata si è conclusa con la SS5 Avançon – Notre-Dame-du-Laus 1 di 20.59 km e con il percorso perfetto di Evans che rifila altri 4.2 a Ogier e 5.5 a Neuville. Quarto Loeb a 11.5 mentre Teemu Suninen lascia sul terreno 27.3.

Il pomeriggio prevedeva la ripetizione dei tre stage del mattino. Si è partiti, quindi, con la SS6 Curbans – Venterol 2 di 20.02 km e con Ogier a fare la voce grossa con 5.3 su Neuville e 6.4 su Evans. Lappi perde ancora 12.6, con Suninen a 15.1.

È stata la volta, quindi, della SS7 St-Clément-sur-Durance – Freissinières 2 di 20.68 km ed è proseguito il forcing di Ogier che guadagna sei decimi su Evans, mentre Neuville risponde a 2.9.

Il venerdì del Rally di Montecarlo si è concluso con la SS8 Avançon – Notre-Dame-du-Laus 2 di 20.59 km con la prima affermazione di Neuville con un secondo esatto su Ogier che sale in vetta alla generale approfittando del terzo posto di Evans a 4.9, quindi Loeb quarto a 13.0.

CLASSIFICA RALLY MONTECARLO 2020

