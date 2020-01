Rafael Nadal, Australian Open 2020: “La più bella partita del torneo. Kyrgios o Khachanov? Grandi giocatori”

Rafael Nadal ha sconfitto Pablo Carreno Busta in tre set e si è qualificato così agli ottavi di finale degli Australian Open 2020 dove affronterà il vincente del match tra l’australiano Nick Kyrgios e il russo Karen Khachanov. Lo spagnolo si è imposto sul connazionale e prosegue la sua avventura sul cemento di Melbourne, il mancino di Manacor ha manifestato tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Marca: “Questa partita è stata la migliore del torneo. Mi dispiace per Pablo che è un buon amico e gli auguro il meglio per il resto dell’anno. Dovevo migliorare e ci sono riuscito, ho avuto una buona sensazione e ho giocato in maniera più fiduciosa“.

L’avvicinamento al torneo non è stato dei più semplici per il numero 1 al mondo: “Quest’anno è stato diverso rispetto alle altre volte ma eccomi qui, sono contento di giocare in questo impianto anche perché le persone mi sostengono sempre“. Anche Rafael Nadal è rimasto colpito dalla rocambolesca vittoria di Roger Federer contro Millman, rimontando da 4-8 nel super tie-break: “L’ho visto fino all’una di notte, era impossibile non vederlo perché era eccitante e poteva succedere di tutto“. C’è spazio anche per parlare dei prossimi avversari: “Kyrgios e Khachanov sono entrambi grandi giocatori, guarderò la loro sfida e spero di essere preparato. Non mi piace quando Kyrgios fa le imitazioni ma quando gioca a tennis è un bene per tutto il circuito, varia molto ed è difficile giocare contro di lui“.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse