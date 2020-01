Domenica 2 febbraio alle ore 18.00, terzo e ultimo match dell’Elite Round della FIFA Futsal World Cup, che vale l’accesso al Mondiale lituano (12 settembre-4 ottobre 2020). La Nazionale italiana di calcio a 5 di Alessio Musti affronterà il difficile ostacolo del Portogallo, padrone di casa e campione d’Europa in carica. La compagine guidata da Ricardinho è assai temibile e annovera tra le sue fila giocatori di alto livello tecnico. Gli azzurri dovranno esprimere compattezza e qualità per spuntarla, avendo come obiettivo la vittoria. Non saranno ammessi errori perché la prima del girone si qualifica direttamente a Lituania 2020, mentre la seconda affronterà uno spareggio andata e ritorno (9-12 aprile, azzurri già certi di disputare l’eventuale gara di ritorno in casa) contro la seconda classificata del gruppo comprendente Serbia (ospitante), Spagna, Francia e Ucraina.

Portogallo-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio a 5: data, programma, orario e tv

Domenica 2 febbraio alle 18.00 la Nazionale italiana di calcio a 5 di Alessio Musti chiuderà la propria avventura nell’Elite Round contro il Portogallo, con l’obiettivo di centrare la qualificazione alla nona edizione dei Mondiali che si terranno in Lituania dal 12 settembre al 4 ottobre 2020. Il match sarà visibile su RaiSport+ HD e in streaming su Rai Play. OA Sport metterà a disposizione la DIRETTA LIVE testuale del match. Di seguito la programmazione:

Domenica 2 febbraio

18.00 Portogallo-Italia

Foto: Comunicato stampa Divisione Calcio a 5