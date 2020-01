Pentathlon, Peridot Hungarian Indoor Competition 2020: avanzano alla finale tutte e 4 le italiane

Con le qualificazioni femminili ha preso il via la Peridot Hungarian Indoor Competition di Budapest, primo appuntamento stagionale internazionale di pentathlon 2020. Buone notizie per i colori azzurri che vedono tutte e quattro le nostre atlete passare alla finale. Nel Gruppo A Irene Prampolini chiude in tredicesima posizione con 1012 punti, mentre è diciassettesima Francesca Tognetti con 1003. Nel Gruppo B, invece, Aurora Tognetti è quarta con 1037, quindi Alessandra Frezza è sedicesima a 9982

Nel gruppo A si è partiti con la prova di nuoto. Miglior tempo per la russa Gulnaz Gubaydullina in 2:11.34 per 288 punti, davanti alla francese Elodie Clouvel 2:11.96 e 287 punti, quindi terzo per l’ungherese Michelle Gulyas in 2:12.39 a 286. Undicesima Irene Prampolini in 2:20.64 per 269 punti, mentre è diciottesima Francesca Tognetti in 2:23.55 per 263 punti. Seconda prova: la scherma. Migliore prestazione per l’uzbeka Alise Fakhrutdinova con 24 vittorie e 5 sconfitte per 282 punti. Dominio assoluto, dato che al secondo posto c’è la nipponica Ayumu Saito con 20/9 per 250 punti, quindi terza la magiara Zsofia Foldhazi con 19/10 e 242 punti. Settima Francesca Tognetti 17/12 e 226 punti, davanti a Irene Prampolini ottava con 16/13 e 218 punti. La laser run ha visto la migliore prestazione della messicana Mayan Oliver in 12:14.31 per 566 punti di un soffio sulla tedesca Ronja Steiborn con 565 e la lituana Gintare Venckauskaite con 562. Male le azzurre. Irene Prampolini è solamente diciassettesima in 12:55.60 per 525 punti, mentre Francesca Tognetti è ventesima in 13:06.60 per 514.

Nel Gruppo B la prova di nuoto è stata vinta dalla egiziana Salma Abdelmaksoud in 2:16.63 per 281 punti, davanti alla nipponica Rena Shimazu in 2:15.04 per 280 punti come la francese Marie Oteiza e la turca Ipek Askin. Chiude al nono posto Aurora Tognetti in 2:18.26 per 274 punti, quindi diciannovesima Alessandra Frezza in 2;22.60 per 265 punti. Nella scherma miglior risultato per la magiara Tamara Alekszejev con 23/6 e 274 punti a pari merito con la britannica Polina Matyukhevich. Quinta Aurora Tognetti con 20/9 e 250 punti, quindi solamente ventesima Alessandra Frezza con 13/16 e 194 punti. La laser run è vinta dalla messicana Tamara Vega in 12:15.37 per 565 punti davanti alla nipponica Rena Shimazu con 559 e alla magiara Blanka Guzi con 558. Settima Alessandra Frezza in 12:41.16 con 539 punti, mentre Aurora Tognetti è quindicesima in 13:07.73 con 513.

Foto: FIPM