Pattinaggio artistico in tv oggi, Europei 2020: orari, programma, tv, startlist e azzurri in gara (25 gennaio)

Oggi sabato 25 gennaio va in scena la quarta e ultima giornata di competizioni ai Campionati Europei 2020 di pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso la Steiermarkhalle di Graz (Austria) . Si inizierà alle 13:25 con l’attesissima free dance della danza sul ghiaccio, dove gli azzurri Charlène Guignard-Marco Fabbri, al momento terzi, dovranno arginare la riscossa dei diretti avversari inseguitori Alexandra Stepanova-Ivan Bukin per conquistare per la seconda volta consecutiva la medaglia di bronzo.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE ORE 13:25 (25 GENNAIO)

La rassegna continentale si chiuderà poi con lo spettacolo pirotecnico delle atlete russe nel singolo femminile (dalle 18:30): Alena Kostornaia, Anna Shcherbakova e Alexandra Trusova daranno infatti inizio a uno scontro titanico per il metallo più pregiato. Sarà della partita anche Alessia Tornaghi, settima dopo il segmento più breve.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, gli italiani in gara e le startlist delle gare di oggi sabato 25 gennaio agli Europei 2020 di pattinaggio artistico. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e RaiSportWeb, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2020 OGGI: PROGRAMMA, ORARI E ITALIANI IN GARA

SABATO 25 GENNAIO:

13:25 Free dance danza sul ghiaccio (in gara Charlène Guignard-Marco Fabbri, Jasmine Tessari-Francesco Fioretti)

18:30 Free program individuale femminile (in gara Alessia Tornaghi)

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2020 OGGI: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2020 OGGI: LE STARTLIST DELLE DUE GARE

FREE DANCE DANZA SUL GHIACCIO

FREE PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

Foto: Valerio Origo