Pattinaggio artistico in tv oggi, Europei 2020: orari, programma, tv, startlist e azzurri in gara (22 gennaio)

Oggi mercoledì 22 gennaio incominciano gli Europei 2020 di pattinaggio artistico, a Graz (Austria) andranno in scena le prime due gare. Si inizia alle ore 11.30 con lo short program maschile dove i russi Alexander Samarin e Dmitri Aliev sembrano avere una marcia in più ma dove gli azzurri Daniel Grassl e Matteo Rizzo hanno tutte le carte in regola per puntare al podio. Si proseguirà poi alle ore 19.15 con lo short program delle coppie d’artistico, Nicole Della Monica e Matteo Guarise vogliono lottare per una medaglia nella gara dove i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron dovrebbero dominare in lungo e in largo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, gli italiani in gara e le startlist delle gare di oggi agli Europei 2020 di pattinaggio artistico. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e RaiSportWeb, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2020 OGGI: PROGRAMMA, ORARI E ITALIANI IN GARA

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO:

Loading...

Loading...

11.30 Short program individuale maschile (in gara Matteo Rizzo, Daniel Grassl, Gabriele Frangipani)

19.15 Short program coppie d’artistico (in gara Della Monica-Guarise, Ghilardi-Ambrosini)

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2020 OGGI: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

SHORT PROGRAM MASCHILE:

Diretta streaming su RaiSportWeb dalle ore 14.00.

Differita tv su RaiSport dalle ore 17.30.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport dalle ore 11.30.

SHORT PROGRAM COPPIE:

Diretta tv su RaiSport dalle ore 20.25.

Diretta streaming su Rai Play dalle ore 20.25.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport dalle ore 19.15.

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2020 OGGI: LE STARTLIST DELLE DUE GARE

PARTECIPANTI GARA MASCHILE

PARTECIPANTI GARA COPPIE

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI PATTINAGGIO ARTISTICO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse