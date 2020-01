Pattinaggio artistico, Europei 2020: testa a testa tra Tarasova-Morozov e Boikova-Kozlovskii, scontro generazionale nelle coppie

Uno scontro tra generazioni, potrebbe essere questo il tema della gara delle coppie ai Campionati Europei 2020 di pattinaggio artistico, in programma questa settimana presso la Steiermarkhalle di Graz, in Austria. Salvo sorprese infatti la medaglia d’oro sarà contesa da due coppie russe, i veterani Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov e i sempre più in crescita Aleksandra Boikova-Dmitri Kozlovskii, atleti che hanno meritatamente catturato le attenzioni degli addetti ai lavori nella prima parte di stagione grazie alla loro grande tecnica e resa performativa. I primi mesi della nuova annata sportiva hanno parlato chiaro. I giovani talenti di San Pietroburgo hanno infatti superato i Vice Campioni Mondiali in tutti e due gli incroci, nello specifico alla Rostelecom Cup e, soprattutto, ai Campionati Nazionali del mese di dicembre, occasione in cui Boikova-Kozlovskii si sono presi ufficialmente la leadership interna.

Nonostante tutto il risultato finale sarà in bilico fino alle fine. Sarà infatti una gara all’ultimo colpo, elemento dopo elemento, in cui l’ago della bilancia saranno gli errori. Anche una piccola, impercettibile, sbavatura potrebbe pendere da una o dall’altra parte. Lo stesso fattore sarà fondamentale per l’assalto al gradino più basso del podio, dove gli azzurri Nicole Della Monica-Matteo Guarise dovranno essere autori di due segmenti puliti per avere la meglio su Daria Pavliuchenko-Denis Khodykin, forse in questo momento più in forma dei nostri ragazzi, ma certamente indietro sul profilo delle componenti del programma, aspetto in cui gli atleti delle Fiamme Azzurre dovranno cercare di spingere l’acceleratore, accentuando il loro valore e riducendo quanto più possibile le imprecisioni tecniche.

Foto: Colombo Pier

