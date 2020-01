Pattinaggio artistico, Europei 2020: le speranze dell’Italia. Rizzo e Grassl in prima linea, Della Monica-Guarise e Guignard-Fabbri in cerca dell’affondo

Sarà un’Italia arrembante quella che parteciperà ai Campionati Europe 2020 di pattinaggio artistico, in programma questa settimana alla Steiermarkhalle di Graz (Austria). Gli azzurri infatti potranno lottare per il podio in tutte le categorie, con l’eccezione dell’individuale femminile, dove la debuttante Alessia Tornaghi giocherà una partita a parte fuori dalle prime tre posizioni, già prenotate dalle stelle russe Alena Kostornaia, Anna Shcherbakova e Alexandra Trusova.

I pattinatori più attesi della spedizione sono indubbiamente Matteo Rizzo e Daniel Grassl, i quali si giocheranno la medaglia con avversari competitivi ma alla portata. Nello specifico si scontreranno con il favorito del lotto Alexander Samarin, atleta in grado di atterrare la combinazione da più di 20 punti quadruplo lutz/triplo toeloop inserendola anche nello short, con Dmitri Aliev, argento nel 2018, e con altri avversari quotati come il francese Kevin Aymoz, rinvigorito dalla terza posizione ottenuta alle Finali Grand Prix di Torino.

Faranno invece una gara in punta di fioretto sia Nicole Della Monica-Matteo Guarise che Charlène Guignard-Marco Fabbri. I primi per accaparrarsi una medaglia dovranno pattinare due segmenti di gara senza sbavature in modo da esercitare pressione su Daria Pavlichenko-Denis Khodykin, coppia nel mirino decisamente cresciuta rispetto alla scorsa stagione. Discorso speculare per i secondi nella danza, dove dovranno a essere bravi a fare saltare il banco gerarchico tenendosi già dalla rhythm dance a un’incollatura dai russi Alexandra Stepanova-Ivan Bukin e Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov (in lizza per il secondo e il terzo posto), così da dare il tutto per tutto nel libero con lo straordinario programma interpretato sulle musiche di David Bowie.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading...

Loading...

Foto: LaPresse