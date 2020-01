Pattinaggio artistico, Europei 2020: le russe imprendibili pronte a suonare l’ennesima sinfonia, Tornaghi in lizza per la top 10

Sarà una sinfonia russa la gara individuale femminile dei Campionati Europei 2020 di pattinaggio artistico, evento di grande importanza in scena questa settimana presso la Steiermarkhalle di Graz (Austria). Una sinfonia totale e innovativa, come la seconda in si minore del compositore tardo ottocentesco Aleksandr Borodin.

Sì perché le tre direttrici d’orchestra Alena Kostornaia, Alexandra Trusova e Anna Shcherbakova pattineranno, di fatto, una gara a se, dandosi battaglia per conquistare il gradino più alto del podio. Le allieve di Eteri Tutberidze, tutte al debutto nella rassegna continentale ed entrate con merito e di diritto nella storia della disciplina, cercheranno di stupire ancora una volta gli appassionati di tutto il mondo infrangendo altri record.

Chi vincerà il titolo? Difficilissimo rispondere. Il copione sarà quello già visto in occasione della Finale Grand Prix di Torino, con Kostornaia pronta a guadagnare ampio vantaggio nello short program, ornato dal suo triplo axel a dir poco magistrale, cercando di reggere l’urto nel segmento più lungo delle compagne di allenamento, capaci di atterrare rispettivamente da tre salti quadrupli, come nel caso di Shcherbakova, fino ai cinque di Trusova. Forse proprio su quest’ultima si concentreranno maggiormente le aspettative: la detentrice del titolo iridato Junior darà infatti il massimo per pattinare il complesso programma libero senza errori di rilievo, sfatando il taboo del quadruplo salchow, ancora non eseguito correttamente in gara.

Staranno a guardare le restanti concorrenti, che dovranno tuttavia lottare per una posizione al ridosso del podio. Tra tutte la più avvantaggiata sembra essere la russa naturalizzata polacca Ekaterina Kurakova, pattinatrice stanziata in Canada da Brian Orser che ha sfondato il muro dei 200 punti in occasione della Warsaw Cup, conclusa al primo posto. Impossibile infine non citare la nostra azzurra Alessia Tornaghi, a cui sarà affidato il compito di aprire un nuovo ciclo nel singolo femminile dopo i fantastici anni regalati da Carolina Kostner con un piazzamento nella top 10, impresa difficile ma alla portata.

Foto: Colombo Pier