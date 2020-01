Pallanuoto, Italia-Montenegro 8-10: le pagelle del Settebello. Male gli azzurri, giornata da dimenticare per Di Fulvio

Una giornata davvero da dimenticare, un quarto di finale da cancellare al più presto. Un bruttissimo Settebello è stato eliminato dagli Europei di pallanuoto di Budapest: a passare il turno è stato il Montenegro che si è imposto per 10-8 guidato da un Petkovic mostruoso. Andiamo a rivivere l’incontro degli azzurri con le pagelle.

Pagelle Settebello: Italia-Montenegro 8-10

Marco Del Lungo, voto 5,5: qualche responsabilità, almeno su un paio di tiri, vanno addossate anche al portierone tricolore.

Francesco Di Fulvio, voto 4: quando tutto va male lo si vede dall’inizio. Una giornata davvero storta per il miglior giocatore al mondo della passata stagione. 0/7 al tiro, ha nelle mani la possibilità di portare gli azzurri al -1, ma spara su Lazovic. Meriti ovviamente alla difesa montenegrina.

Stefano Luongo, voto 5: era l’uomo più in forma del Settebello, non l’ha dimostrato. Sono mancate le sue nuotate e la sua precisione al tiro, per lui anche un rigore sbagliato.

Pietro Figlioli, voto 5,5: ci ha provato in tutti i modi, anche con orgoglio, il capitano tricolore, ma i risultati sono stati vani.

Andrea Fondelli, voto 5: soli 5′ in acqua per il difensore recchelino.

Alessandro Velotto, voto 5: solitamente molto più performante in zona difensiva, oggi anche il campano delude.

Vincenzo Renzuto Iodice, voto 5,5: una prima metà di gara positiva, poi il netto calo.

Gonzalo Echenique, voto 5,5: parte forte, poi ci prova, anche con soluzioni individuali, ma sbatte contro la fisicità montenegrina.

Niccolò Figari, voto 7: nettamente il migliore in acqua per l’Italia. Due reti con due tentativi, eccellente anche in difesa. Purtroppo però la prestazione non è bastata alla squadra.

Michael Bodegas, voto 6: si dà sempre molto da fare l’italo-francese al centro, guadagna tante espulsioni, va anche a segno.

Matteo Aicardi, voto 5,5: un buonissimo assist per Renzuto, qualche espulsione guadagnata e poco più.

Gianmarco Nicosia, voto senza voto.

Foto: LPS/Claudio Benedetto