Pallanuoto femminile, Europei 2020: risultati e classifiche domenica 19 gennaio. Setterosa terzo classificato

Va a chiudersi la fase a gironi per quanto riguarda gli Europei di pallanuoto femminile. Dopo cinque giornate si concludono dunque i preliminari e ci si sposta verso l’eliminazione diretta, con i quarti di finale che inizieranno tra due giorni. Sono Ungheria ed Olanda a vincere i propri raggruppamenti, lanciandosi così come favorite per le medaglie. L‘Italia di Paolo Zizza chiude terza e affronterà la Russia.

Andiamo a rivivere questa giornata con i risultati e le classifiche aggiornate.

RISULTATI EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE 19 GENNAIO

5^ GIORNATA – 19/01/2020

Francia – Italia 6-18 (2-3, 1-5, 2-6, 1-4)

Slovacchia – Croazia 9-7 (1-3, 3-1, 3-2, 2-1)

Germania – Israele 3-10 (1-3, 0-4, 0-3, 2-0)

Spagna – Olanda 6-10 (0-2, 1-4, 2-2, 3-2)

Grecia – Russia 7-12 (3-1, 3-4, 0-3, 1-4)

Serbia – Ungheria 0-27 (0-5, 0-5, 0-9, 0-8)

CLASSIFICHE

Girone A: Ungheria 15, Russia 12, Grecia 9, Slovacchia 6, Croazia 3, Serbia 0

Girone B: Olanda 15, Spagna 12, Italia 9, Francia 6, Israele 3, Germania 0

