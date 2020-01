Pallamano, Serie A femminile 2020: Brixen ancora in testa alla classifica, vince anche Salerno

Undicesima giornata di gare nella Serie A di pallamano femminile 2020, che ha confermato in vetta alla classifica le altoatesine del Brixen, capace di piegare per 28-18 la Oj Solution Nuoro, dominando per tutto l’arco del match.

Dietro Giada Babbo e compagne ecco l’Alí Mestrino, che ha avuto la meglio sul Leno per 23-17, superando la Mechanic System Oderzo, oggi a riposo, mentre una rimaneggiata Jomi Salerno ha strappato due punti all’Ariosto Ferrara, grazie ad una Suleiky Gomez da 13 reti. A chiudere il quadro lo scontro tra Casalgrande Padana e Cassano Magnago, vinto dalle prime per 27-26.

I risultati di giornata:

GIORNO PARTITA RISULTATO MATCH REPORT 18 gennaio Suncini Ariosto Ferrara – Jomi Salerno 27-29 Download PDF 18 gennaio Casalgrande Padana – Cassano Magnago 27-26 Download PDF 18 gennaio Oj Solution Nuoro – Südtirol Brixen 18-28 Download PDF 18 gennaio Leno – Mestrino 17-23 Download PDF

La classifica aggiornata:

Sudtirol Brixen 16 pti, Alì-Best Espresso Mestrino 15, Mechanic System Oderzo 14, Jomi Salerno 13, Cassano Magnago 11, Casalgrande Padana 9, Suncini Ariosto Ferrara 8, Leno 2, Oj Solution Nuoro -1

