Orario Sampdoria-Sassuolo e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni

Domenica 26 gennaio (ore 15.30) si giocherà Sampdoria-Sassuolo, match valido per la ventunesima giornata della Serie A 2020 di calcio. Allo Stadio Luigi Ferraris va in scena una sfida importante per la salvezza. I blucerchiati sono reduci dalla brutta sconfitta di Roma contro la Lazio, dove hanno subito un perentorio 5-1; mentre i neroverdi hanno cancellato le tre sconfitte consecutive con il successo per 2-1 in rimonta sul Torino.

Sampdoria a quota 16 punti e che si affiderà in attacco a Fabio Quagliarella, che aveva saltato la Lazio per un problema muscolare. Insieme al capitano blucerchiato ci sarà Manolo Gabbiadini, mentre a centrocampo spazio per il polacco Linetty, a segno da due giornate consecutive. Solito modulo molto offensivo per Roberto De Zerbi con il trio Berardi-Djuricic-Boga alle spalle dell’unica punta Caputo.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e le probabili formazioni di Sampdoria-Sassuolo, match valido per la ventunesima giornata della Serie A 2020 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Loading...

Loading...

SAMPDORIA-SASSUOLO: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 26 GENNAIO:

15.00 Sampdoria-Sassuolo

SAMPDORIA-SASSUOLO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

Diretta TV su DAZN 1 (canale 209 del pacchetto Sky)

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-SASSUOLO:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Regini, Murru; Linetty, Thorsby, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakoupoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse