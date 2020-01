Orario Lecce-Torino e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni

Ventiduesima giornata di gare nella Serie A di calcio 2019/2020, con la terza giornata del girone di ritorno che vedrà impegnate nel match delle 18:00 di domenica 2 febbraio il Lecce di Fabio Liverani e il Torino di Walter Mazzarri. Entrambe le compagini non stanno vivendo un grandissimo periodo di forma e il match del Via del Mare potrebbe rivelarsi un ottimo trampolino di lancio per entrambe le rose.

Il Torino di Walter Mazzarri, la cui panchina è sempre più in bilico, arriva a questa sfida dopo l’eliminazione ai tempi supplementari in Coppa Italia per mano del Milan per 4-2 e, soprattutto, dalla ancora dolorosissima batosta subita in casa nell’ultimo turno di Serie A, con il roboante 0-7 contro l’Atalanta. Per i granata sarà quindi fondamentale cercare di fare punti sul campo di un Lecce che, dopo il brutto 3-0 rimediato dal Verona nell’ultima giornata, giocherà con tutto il furore di cui è capace per issarsi al sicuro dalla zona retrocessione distante solo 1 punto.

PROGRAMMA LECCE-TORINO: ORARIO, TV E STREAMING

Domenica 2 febbraio 2020

Ore 18:00 Lecce-Torino

Diretta tv su Sky Sport Serie A

Le probabili formazioni:

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Majer, Petriccione, Deiola; Mancosu; Falco, Lapadula. All. Liverani

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meite, Rincon, Ola Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. All. Mazzarri

