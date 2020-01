Orario Lazio-Spal e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni

Ventiduesima giornata di gare nella Serie A di calcio 2019/2020, con la terza giornata del girone di ritorno che vedrà impegnate nel match delle 15 di domenica 2 febbraio la Lazio di Simone Inzaghi e la Spal del trascinatore Andrea Petagna. In un match che vede una delle tre formazioni che gioca per il titolo ospitare una delle tre compagini che ha ottenuto meno punti in Serie A, i biancocelesti dovranno essere bravi a tenere alta la tensione e ad evitare cali di concentrazione.

Gli uomini di Simone Inzaghi arrivano dal pareggio in Campionato nel derby della Capitale per 1-1 e dalla sconfitta per mano della Fiorentina in Coppa Italia qualche giorno prima. Per Immobile e compagni sarà quindi fondamentale ritrovare subito quel ritmo forsennato che ha permesso loro di trovarsi ancora in corsa per lo Scudetto già da questa partita. Nell’altra metà-campo gli spallini dovranno più che altro essere bravi a concretizzare le possibili occasioni lasciate dai padroni di casa come fatto con l’Atalanta e non nell’ultimo derby romagnolo perso contro il Bologna con il risultato di 1-3.

PROGRAMMA LAZIO-SPAL: ORARIO, TV E STREAMING

Domenica 2 febbraio 2020

Ore 15:00 Lazio-Spal

Diretta tv su Sky Sport Serie A

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All.: Simone Inzaghi.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Missiroli, Dabo, Reca; Paloschi, Di Francesco. All.: Leonardo Semplici.

