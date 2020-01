Orari partite Serie A calcio oggi (25 gennaio): tv, streaming, calendario, programma DAZN e Sky

Nuovo sabato di gare nella Serie A di calcio 2020, con la giornata odierna che proporrà ben tre anticipi, a cominciare dalle ore 15.00, quando SPAL e Bologna si affronteranno in un derby dell’Emilia Romagna che si preannuncia ricco di entusiasmo e gol, con la squadra allenata da Leonardo Semplici a caccia di punti preziosi per uscire dalla zona retrocessione, in diretta televisiva su Sky Sport Serie A, ed in streaming su Sky Go.

Alle 18.00 sarà invece la volta di Fiorentina e Genoa, avversarie all’Artemio Franchi della città toscana, nella partita trasmessa ancora da Sky Sport Serie A, mentre alle 20.45 toccherà a Torino ed Atalanta, questa volta su DAZN, piattaforma online accessibile da pc, smartphone, tablet e altri dispositivi dotati di connessione internet, al costo di 9,99€ al mese,

Il programma di oggi:

25/1 15.00 SPAL-Bologna Sky 25/1 18.00 Fiorentina-Genoa Sky 25/1 20.45 Torino-Atalanta DAZN

gianni.lombardi@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse